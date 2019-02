El concejala de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, criticó ayer que Ciudadanos lleve al Pleno una propuesta para que la EMT sea gratuita los días 17 y 18 de marzo y ha recordado que el nuevo bono de Fallas es una idea muy trabajada: «La moción de Ciudadanos está poco trabajada, es improvisada y electoralista. Es una moción que no dice nada y eso que tienen una persona que trabajaba en la EMT (en referencia a Narciso Estellés). No he encontrado en el texto que se respeten los corredores de la EMT, ni el cálculo de lo que costaría la medida, ni cómo se controla el pasaje», dijo.