El adiós de Iván Tortajada

Iván Tortajada es un de esos casos que surgen cada muchos años. Hasta debutar en la Especial el año pasado, había conseguido el primer premio en todas las fallas que había plantado. Sin excepción. Ahora se despide del mundo fallero. "No es un final", señala en sus redes sociales. Pero sí es, al menos, una pausa agridulce.

El artista fallero que rozó en varias ocasiones los primeros premios, siempre de la mano de la comisión Maestro Gozalbo, dice adiós. Al menos por ahora. "Son nueve años dedicándome a hacer lo que más me gusta, mi gran pasión desde pequeño, cuando acompañado de mi familia que siempre me ha apoyado, plantábamos una fallita del "Pedàs" (la llamábamos así por estar hecha con retales de cartón)", relata Tortajada en sus redes sociales.

Reconocido como "niño prodigio", siempre se cuestionó por qué Tortajada seguía dedicándose a hacer fallas y no empleaba su talento en otras actividades más lucrativas. Reconocía, no obstante, que "en este tiempo he crecido como persona y aprendido muchísimo de mis compañeros, he tenido la suerte de conocer a personas maravillosas que forman parte de mi vida y con trabajo, esfuerzo e ilusión desbordante, he visto que los sueños se cumplen".

Con la juventud que le caracteriza, ha decidido "hacer un paréntesis" para seguir aprendiendo, estudiando y formándose. Reconoce, eso sí, que será un paréntesis "en su justa medida" para seguir "fent camí" y avanzar, "mirando dentro" (un claro guiño a la falla que le hizo coronarse con el primer premio de la infantil de Especial, "Miradas"). "No olvidar de donde vengo", relata, para no arrepentirse de no haberlo intentado: "Ese no voy a ser yo".

"En este punto no puedo más que agradecer a todas aquellas comisiones y personas que apostaron y confiaron en mi: Falla Sant Antoni de Paiporta, Corretgeria- Bany dels Pavessos, Jesús- San Francisco de Borja, Baver- Els Antigons y Maestro Gozalbo - Conde Altea, la plaza de los sueños en la que escribiremos un punto y seguido".

"Ahora vamos a disfrutar al máximo de las Fallas que ya están ahí, espero que os guste y se pueda apreciar el cariño especial que tiene 'Si falles' por aquello de ser 'la última' de esta maravillosa etapa. Un abrazo gigante".