Fallas 2019: Cuándo empiezan los niños las vacaciones

Las Fallas están llamando ya a la puerta y, antes de que nos demos cuenta, estará aquí la semana grande de las fiestas josefinas y, con ella, la inevitable pregunta: ¿Qué días tienen fiesta los niños en el colegio y qué días no?

Como suele ser habitual, en la ciudad de València y en el área metropolitana se prevén más jornadas festivas durante las Fallas de 2019 que en municipios más alejados del 'Cap i Casal'. No obstante, siempre dependerá de cada localidad, puesto que los ayuntamientos cuentan cada año con un total de dos días festivos de libre disposición que suelen utilizar para las fiestas locales o para las que más seguimiento disfrutan en cada municipio. Por este motivo, puede ocurrir que en un pueblo prácticamente no haya colegio ningún día de la semana fallera y que, en el de al lado, sólo sea no lectivo el 19 de marzo. En este enlace (AQUÍ) puedes consultar los días festivos locales en cada municipio de Valencia y descubrir si tienen algún día de Fallas.

En la ciudad de València, la semana fallera es fiesta para todos los escolares, según el calendario escolar 2018-2019 decidido hace meses por el Consejo Escolar Municipal, que apostó por emplear los días festivos en los días grandes de las fiestas josefinas. Así, el viernes 15 de marzo es no lectivo (es muy probable que las fiestas falleras escolares sean el día anterior, el jueves 14 de marzo) y el lunes 18 de marzo, tampoco, por lo que los estudiantes que asisten a algún centro educativo de València disfrutarán este año de toda la semana fallera.