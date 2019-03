El Centro Comercial El Saler se avanza a la plantà con la primera falla virtual

Canta, se mueve e incluso rompe con aquello que encuentra a su paso. Cuando parecía que todo (o casi todo) estaba inventado y que los resortes de la innovación habían tocado techo, el mundo fallero vuelve a reinventarse. Desde hoy y hasta el fin de las fiestas, en el Centro Comercial El Saler podrá visitarse la primera falla virtual de la historia de la ciudad.

Con apariencia de monumento tradicional, el diseño alcanza más de 25 metros de altura que a simple vista no pueden ser vistos. Para poder disfrutar de la experiencia, será necesario acercarse a la plaza del centro comercial, trazando un paralelismo con las cientos de plazas que alberga un monumento durante las fiestas. Una vez allí se tendrá que hacer uso de unas gafas Oculus Go, que sin necesidad de estar conectadas a ningún dispositivo externo ofrecerán un sorpréndete e impactante resultado que no dejará indiferente a nadie.

Para su creación se han seguido pasos muy similares a los de cualquier artista fallero. Se han invertido más de 400 horas de trabajo de modelado en 3D, que han ido dando forma a todos los ninots que componen la falla virtual, que cuenta hasta con los carteles satíricos que hacen tan característica esta fiesta. La agencia Rosebud ha sido la encargada de conceptualización mientras que Vrave Agency ha sido la responsable de la creación.

Sin duda una aventurada apuesta por la innovación, que traspasa los códigos instaurados hasta el momento, coexistiendo con el legado histórico de la fiesta.

Exposiciones de indumentaria y Ninots Premios Raga

Con el fin de acercar la fiesta a puntos más alejados de los enclaves neurálgicos durante sus días grandes, el Centro Comercial El Saler ha habilitado varios espacios expositivos que abordan diferentes aspectos de las fallas.

El visitante podrá disfrutar de una exposición de indumentaria valenciana, ver de cerca la exposición de los Ninots Premios Raga, disfrutar de una muestra sobre las fallas más emblemáticas o contemplar las creaciones falleras del concurso escolar. Una clara apuesta por las fiestas que el C.C El Saler lleva ejerciendo desde que se inaugurase, en el año 1995.