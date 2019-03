Fusión en el disparo y música para la falla infantil

Apostar por un plato de fusión entraña sus riesgos, porque las medias tintas no encajan. O gusta o el comensal puede llegar a pensar que el experimento no ha salido bien. Desde luego, quien no arriesga no gana y Pirotecnia Pibierzo se aplicó ayer el cuento en la plaza del Ayuntamiento en busca del reconocimiento de los valencianos. La reacción de Pedro Alonso Fernández, propietario de la empresa que realizaba el disparo, fue de satisfacción ante un público «que siempre aplaude mucho». Su mezcla de estilo norteño con la ortodoxia valenciana sorprendió. Por momentos fue incluso desconcertante, pero los dos terremotos (el del suelo y el aéreo) convencieron al personal, pese a la pausa dramática que los asistentes llenaron de aplausos.

«En València el público es agradecido, y eso siempre es importante para un pirotécnico. He intentado combinar el tipo de disparo que lanzamos en el norte con el que gusta aquí en València y todo ha salido bien», explicó Pedro Alonso, quien recordó otro de los detalles que el humo no dejó ver, el despliegue de unas senyeras a lo ancho de la plaza conforme la mascletà iba avanzando.

Las potentes silbadoras que lanzó Pibierzo encandilaron al embajador de Alemania o las distintas representantes de las casas regionales que se citaron en el balcón. Pero todavía no es el momento de los personajes de renombre o las autoridades a las que se hace el pasillo. Quedan muchas fallas y, lo peor, una larga campaña electoral por delante.

La mascletà no se lo quisieron perder Ariadna González y Xavier Gurrea, es decir, Cap de Suro, los artistas de la Falla Infantil municipal, «Paradeta de Flors número 14». Están ultimando los detalles para su «plantà», pero ya vislumbran el resultado de su pequeño monumento. «Espero que a la gente le llegue al corazón», deseó Ariadna, quien recordó el componente nostálgico de las paradas de flores del Ayuntamiento. «A nivel compositivo está quedando muy bonita», dijo Xavier. La falla, además, viene este año con banda sonora incluida realizada por Carmela en Drama.