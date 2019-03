Las directivas toman el mando

Era el día de ellas. De las que llenaron las calles de consignas festivas y reivindicativas desde la mañana a la noche; de Reyes Martí, que presentó una mascletà con carácter, y de las empresarias y directivas, que tomaron ayer al mediodía el balcón fallero de Levante-EMV, Levante TV y la 97.7 Radio Levante.

Con la empresaria Eva Blasco al frente, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) y medio centenar de ejecutivas valencianas celebraron la jornada, muchas con tonos morados, todas con ganas de reivindicar la necesaria visibilización de la mujer en el ámbito profesional y directivo.

Empar Martínez, actual directora general de Industria y expresidenta de EVAP, también acudió al encuentro. Aprovechó para defender: «Tener mujeres en la estructura directiva no sólo es una cuestión de justicia social sino de rentabilidad económica. Aquellas empresas con mayor porcentaje de mujeres en la dirección tienen mejores resultados».

Los corrillos estuvieron animados, cada uno con su debate. Cristina Argente, gerente de la entidad, coordinaba las fotos, mientras Sandra Deltell, máxima responsable de PricewaterhouseCoopers (PwC) en la C. Valenciana atendía en directo a la 97.7 Radio Levante.

Carmen Serrano, de Cárnicas Serrano, fue otra de las asistentes, como Ana Company, directora de la fundación Florida, o Mónica Margalef, directora general de ABC Arquitectura Modular.

También hubo representación de Levante-EMV, con la directora Lydia del Canto, y el director general de Relaciones Institucionales de este diario, Julio Monreal. A pocos hombres, en realidad, se vio ayer en el balcón de Prensa Valenciana. El protagonismo era de ellas. Algunos se colaron, como los integrantes de la banda valenciana de rock Santero y Los Muchachos.

No acudieron las 350 socias con las que en estos momentos cuenta EVAP, porque no cabían, pero sí hubo una amplia representación. Entre ellas, Amaya Fernández, responsable de Finanzas de la química Irisem; Silvia Guarino, directora de Baum Centro de Negocio; Maite Soriano, de Dalgo Consultores; Rana Ezzeddine (Finixia); la abogada María Jesús Sánchez Martí; Isabel Gausí (Magari Events); Matilde Tatay (Carrau Corporación); Carolina Raheb y Noelia Rodríguez, socias de Nexo, asesoría jurídica y emocional; la neuropsicóloga Coral Ariño; Robyn Gutiérrez, de RCD Abogados; Nicola Seyda, de The Niki Lab; Carmen Pereira, de Sagres Asesores, o Victoria Miguel, de Beta Formación.