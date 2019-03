Menos luz es menos multitud

Acostumbrados a lo que ha sucedido fundamentalmente desde que empezó el siglo, las luces de Russafa parecen poca cosa. Realmente, son «lo de toda la vida», pero ya no nos acordamos. Acabaron los espectáculos cada hora o cada media hora. Para unos es un cataclismo porque supone acabar con un reclamo de primer orden dentro del programa de alicientes de la ciudad. Y un gozo para los sentidos. Para otros ha sido racionalizar algo que, dada la estrechez de las calles y las aglomeraciones, era un sinsentido. No cabe duda, de cualquier modo, que la exhibición de leds es interesante y que un paseo por Russafa vale la pena. Entre las de categoría A y las de categoría B y sin contar con las fallas de Especial que allí se plantan. Dicho de otra forma, hay motivos más que suficientes para ir y consumir en las gastronetas y churrerías. Lógicamente, aquel que iba a vibrar con los efectos de luz y sonido lo va a echar de menos. Pero las condiciones de seguridad, y alguna que otra bajada de pretensiones, ha redecorado el escenario.

Al otro extremo de la ciudad, una multitud (notable, que no la locura ruzafeña de antaño) se reunía en la avenida Malvarrosa para contemplar el primer encendido de los paraguas de la falla del mismo nombre. Es, sin duda, muy original, porque rompe con los conceptos tradicionales. La comisión ha puesto una especie de bongo sobre plataforma que, mediante un programa informático, permite que cualquiera pueda «diseñar» su juego de luces.

Hoy por la mañana se conocerá el veredicto. Que incluirá, lógicamente, los sentimientos a favor y en contra. Estos días ya se ha dicho que si éstas luces o aquellas ya se han visto en otros lugares... es decir, han bajado las pretensiones, pero no las pasiones.



Problema en Telefónica

Mientras, la ocupación de calle se sigue completando, pero no para todos. Ayer se canceló el festival de paellas de la falla Telefónica previsto para hoy, después de que la comisión no recibiera el permiso, que sí tuvo el año pasado, para la calle Xàtiva. Más aún, de momento se les ha comunicado desde Movilidad que sólo podrán abrir zona de actividades a partir del 16. La comisión va a pedir un adelanto al 13 teniendo en cuenta, además, que la falla llega mañana y que los carriles que ahora no se conceden no estarán hábiles, por lo que lo consideran un sinsentido lo ocurrido.