Cuba-Puerto Rico vuelve a hacer honor a ser "la falla de las luces"

Hubo un tiempo, en los años sesenta y setenta del pasado siglo, que Cuba-Puerto Rico se ganó el título de «Falla de las Luces». Son los que, históricamente, más tiempo han creído en la iluminación. No desfallecieron cuando primero Sueca-Literato Azorín y después Cuba-Literato Azorín selanzaron a la aventura de los grandes espectáculos. Ahora, con el concurso echado hacia atrás en concepto, volviendo a la competición simplemente en estático, han vuelto a ganar y por segundo año consecutivo. Superaron a Sueca y a Cádiz-Los Centelles, que se llevaron el segundo y tercer premio. Y no hubo más porque en las bases se especificaba que sólo habría galardones para, como máximo, la mitad de participantes. Para disgusto enorme, Malvarrosa, se quedó sin premio, que podría interpretarse por ser el adorno, fundamentalmente, una única calle. Y tampoco tuvo premio Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch y Cuba-Literato Azorín. En este caso, la comisión emblemática de los últimos años, tenían (tienen) un adorno para estar en la pomada pero cuando el jurado pasó por alli, misteriosamente, las luces se apagaron. Podría haber cazado premio, pero no fue así.

7En la categoría B también hubo galardón, en premios y accésits, sólo para la mitad de participantes. Un año más, Duque de Gaeta se llevó los laureles secundado por Císcar-Burriana y Doctor Serrano en los puestos segundo y tercero.