Fallas 2019: La plantà coge velocidad de crucero

El «prefallas» finalizó y mientras una parte de los protagonistas de la fiesta se dedicaban a actividades lúdicas, gastronómicas o culturales –desde una gincana a paellas, verbenas o bailes– los artistas se enfrascaban en la labor de empezar a levantar volúmenes. Era domingo y, por consiguiente, muchos falleros o simples amantes de la vertiente artística acudieron a los diferentes puntos de interés para ver cómo evoluciona una «plantà» que ahora ya coge velocidad de crucero. Del 11 al 13 son los días de grúa. El tiempo invita a ello porque no se prevé ni lluvia ni viento agresivo, con lo que el trabajo puede hacerse con limpieza. Sólo basta con coordinar bien los tiempos.



Ayer, por ejemplo, una de las atracciones fue la subida al «tombe» de Dr. Sanchis Bergón-Turia. Es un espectáculo muy interesante, que reunió a bastante gente para ver cómo el ingenio de careta de Juanjo García (falla y espectáculo en un todo en uno) subía a base de fuerza. Esta tarde repetirá con las fallas del Carmen: Alta-Santo Tomás y Ripalda-Sogueros.



El «prefallas» se ha completado sin grandes escándalos en lo tocante a la instalación de las carpas. Las cuales quedan, a partir de ahora, literalmente abandonadas. Pocos son los festejos o las simples actividades que se desarrollarán en su interior.



Eso, las que pueden porque tienen zona de actividades. No es el caso de Telefónica, que a día de hoy sigue sin saber si le van a dar un poco más de días que el misérrimo día 16 como inicio de su actividad. Ayer se producía la mayor de las paradojas: el espacio que pidieron para celebrar actividad (un festival de paellas) y que se les denegó por ocupar una zona cercana a una parada de autobús estaba ayer inutilizada... por los trozos de la propia falla. En la comisión no entienden la cabezonería para no utilizar una calzada ya inútil.





