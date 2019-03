Llega el momento de salir "a ver fallas"

Hay un determinado momento del calendario de marzo en el que la «plantà» se convierte en un fenómeno imparable. Y las jornadas de ayer y de hoy se convierten en las conocidas como de «tirada de grúa». Acabó el proceso de acarrear y «escampar» las piezas en las demarcaciones. No es que el tiempo apremie, pero ya no se puede permitir contemporizar porque los imprevistos pueden lastrar el proceso. Y así, las jornadas de lunes y martes son las decisivas. Y esto genera una particular legión de seguidores que, sobre todo en horario nocturno, peregrinan por las demarcaciones para ir viendo tanto el trabajo de los artistas –a los que, preferiblemente, hay que dejar trabajar y no interrumpir– y «cazar» alguno de los momentos culminantes, como el izado de alguna pieza grande y su inserción en los cuerpos centrales.

Se ha convertido en una liturgia más de la fiesta, que desgraciadamente no tiene contrapartida en el estado de bienestar de los artistas falleros. Anoche y esta noche son los días en que más se producen las visitas en pequeños grupos organizados. Y el miércoles será el turno de los autobuses. Porque cada vez son más las comisiones que han incluido un recorrido en autobús por la ciudad como un acto más del programa de festejos.

Ajenos a esto, los artistas siguen subiendo piezas. Las de Sección Especial acabarán el día de hoy con casi todas las cartas sobre la mesa.