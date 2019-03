Un colosal remate llamado Rocío Gil

A apenas tres días de que todo tenga que estar preparado, la «plantà» sigue su curso sin más contratiempo que alguna racha de viento. Las especiales avanzaron ayer a todo gas y l'Antiga de Campanar fue la última en ponerse en marcha. Después de plantar las de secciones inferiores, Carlos Carsí puso ayer toda la velocidad y empezó a levantar en una demarcación que este año celebra el 30 aniversario desde que, en 1989 consiguió esa heroicidad de llevar el primer premio «al otro lado del río». Cierto es que, salvo Exposición, pocas habían sido se habían plantado en el extrarradio. Y justamente 30 años antes, en 1959, se había producido la anterior victoria de las mismas características, la de Visitación-Orihuela.



Recorrido por sorteo

El jurado de Especial ya está decidido, con falleros elegidos por las propias comisiones. El recorrido será por proximidad geográfica, iniciándose la visita en el Pilar y acabando en l'Antiga.

Pero la «plantà» está extendida en toda la ciudad. Y las 382 fallas incluyen 382 historias. Ayer se materializó una de ellas. En Sevilla-Denia, Raúl Martínez levantaba «Amb elles», la falla inspirada en la Asociación Alana dedicada a denunciar la violencia de género. Y en el remate, la mujer que rompe las cuerdas de la opresión no es otra que la fallera mayor de València del año pasado, Rocío Gil, quien asistía al izado. Lejos de quienes dicen que las falleras mayores no deben hablar más que de fallas, Rocío Gil mandó desde su cargo un claro mensaje en favor de la mujer. Que reitera. «Así lo dije y así lo seguiré pensando siempre: que la fallera mayor de València es una oportunidad perfecta para reclamar o denunciar aquello en lo que debemos coincidir todos. Presté mi imagen encantada. Sé que así va a tener mucha más repercusión y si con eso gana el mensaje, habrá valido la pena». Reconocía la ahora activa miembro de las candidaturas de Ciudadanos que «me he emocionado. No he podido evitarlo». Tiene motivos para ello. Nunca en la historia una fallera había transmitido un valor tan potente.