Fallas 2019: Programa completo de actos

El programa de Fallas 2019 incluye todos los actos oficiales que se extenderán hasta el 19 de marzo. A continuación te presentamos el listado con todas las actividades contempladas para las fiestas josefinas, que incluyen desde los primeros actos falleros como la exaltación, la gala de la cultura y la Exposición del Ninot, así como las grandes citas falleras: mascletades y castillos de fuegos artificiales, la plantà, la Ofrenda y la clausura de la fiesta con la tan emotiva 'Cremà'.



Conoce también los premios de fallas y los premios de las fallas las infantiles, que se desvelan los días 16 y 15 de marzo, respectivamente. Si es vienes de fuera de la C. Valenciana y no conoces qué son las Fallas ni qué hacer en València los días grandes, te ofrecemos toda la información que necesitas con esta guía útil.



Además, recuerda que desde la web de Levante-EMV te ofrecemos la señal de la mascletà en directo día a día. Conecta con nosotros 5 minutos antes de que el reloj marque las 14 horas y disfruta del disparo en la Plaza del Ayuntamiento.



Otra información de vital importancia estos días es saber qué tiempo va a hacer estas fallas o si va a llover en la Ofrenda los días 17 y 18 de marzo, fechas en las que es habitual que caigan lluvias dispersas.





Jueves, 14 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís)



17:00 horas

Clausura de la Exposición del Ninot Infantil



17:30 horas

Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2018



17:45 horas

Recogida de los ninots infantiles por parte de las comisiones falleras.



Viernes 15 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



09:00 horas

Plantà de todas las fallas infantiles



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Zarzoso)



17:00 horas

Clausura de la Exposición del Ninot



17:30 horas

Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat de 2018



17:45 horas

Recogida de los ninots por parte de las comisiones falleras



Durante la tarde

En la sede de la Junta Central Fallera, lectura de los premios de las fallas infantiles (el de la Sección Especial suele darse a conocer sobre las 21 horas)



00:00 horas

L'alba de les falles con espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento y disparo de carcasas desde las demarcaciones de la ciudad. (Pirotecnia Peñarroja)



Sábado, 16 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



08:00 horas

Plantà de todas las fallas



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia FX Caballer)



16:30 horas

En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla.



Durante la tarde

En la sede de la Junta Central Fallera, lectura de los premios de las fallas infantiles (el de la Sección Especial suele darse a conocer sobre las 21 horas)



00:00 horas

Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda (Pirotecnia Vulcano)



Domingo, 17 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



09:00 horas

En la tribuna instalada ante el Ayuntamiento, reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como por los concursos de calles adornadas e iluminadas, presentaciones y de llibrets de falla.



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano)



15:30 horas.

Ofrenda a la Virgen de los Desamparados

CALLE SAN VICENTE

15:30 h.: Quart de Poblet – Xirivella

17:00 h.: Jesús

18:15 h.: Mislata

19:30 h.: Creu Coberta

20:45 h.: Pilar – Sant Francesc

21:45 h.: Patraix

23:00 h.: La Seu – El Mercat

23:30 h.: Botanic – La Petxina

00:30 h.: Casas Regionales

00:40 h.: Juntas Locales

00:50 h.: Falla José Mª Bayarri – Los Isidros

00:55 h.: Fallera mayor infantil de València y corte de honor



CALLE PAZ



15:30 h.: Camins al Grau

17:15 h.: Russafa A

18:15 h.: Russafa B

19:00 h.: Pla del Reial - Benimaclet

20:45 h.: Canyamelar – Grao - Nazaret

21:45 h.: La Xerea

22:15 h.: Rascanya



A la 01:00 horas

Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda (Pirotecnia Valenciana)



Lunes, 18 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



10:30 horas

Homenaje al poeta Maximilià Thous, en su monumento, situado al cruce de las calles de Sagunto y Maximilà Thous, con la colaboración especial de la Falla Fray Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous.



12:00 horas

Homenaje al maestro Serrano, que tendrá lugar a su monumento de la avenida del Reino de Valencia



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Valenciana)



15:30 horas.

Ofrenda a la Virgen de los Desamparados

CALLE SAN VICENTE



15:00 h. Valencia CF (participación excepcional con motivo del día de su centenario)

15:30 h.: Benicalap

16:45 h.: Campanar

17:45 h.: La Roqueta - Arrancapins

19:15 h.: Olivereta

21:00 h.: La Saïdia

22:30 h.: El Carme

23:15 h.: Casas Regionales y entidades invitadas

00:45 h.: Falla Barrio de San José

00:55 h.: Fallera mayor de València y corte de honor



CALLE PAZ

15:30 h.: Quatre Carreres

17:00 h.: Pla del Remei – Gran Via

18:15 h.: Benimamet- Burjassot - Beniferri

20:00 h.: Malvarrosa – Cabanyal - Beteró

21:15 h.: Algiros

22:15 h.: Poblats Al Sud



01:30 horas

Nit de Foc al paseo de la Alameda (Pirotecnia Ricasa - Ricardo Caballer)



Martes 19 de marzo

Horario en el que está permitido disparar petardos de trueno:

De 7.30 h a 2 h.



11:00 horas

En el puente de San José, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor harán una ofrenda de flores ante la imagen del patriarca con la colaboración especial de la Falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero. Al acabar el acto, mascletà.



12:00 horas

Misa en honor de San José en la Seu de Valencia, oficiada por el arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros, con la asistencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.



14:00 horas

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Ricasa - Ricardo Caballer)



14.45 horas

En la avenida del Levante UD, "Macro Mascleta Universal" organizada por comisiones de falla de Benicalap ( Federació Amics de la Pólvora de Benicalap), a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer.



19:00 horas

Cabalgata del Foc por la calle Colón, desde la calle de Ruzafa hasta la plaza de la Puerta de la Mar



19:00 horas

Parada Mora en la demarcación de Almirante Cadarso-Conde Altea



22:00 horas

Cremà de las fallas infantiles



22:30 horas

Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la sección especial



23:00 horas

Cremà de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento



00:00 horas

Cremà de todas las fallas de Valencia



00:30 horas

Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la sección especial



01:00 horas

Fuegos aéreos en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Ricasa - Ricardo Caballer) y cremà de la falla municipal







