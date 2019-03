El accidente de Juanjo García lleva a revisar la seguridad en la "plantà"

La «plantà» no es un proceso fácil. Se trabaja muchas veces en las alturas de diferente forma. Hay artistas y operarios que escalan por el armazón de madera para coger una pieza que vuela y encajarla o «sabutxarla». Otros se sumen a las «plumas», bien sobre las plataformas metálicas, que están protegidas por barandillas, o bien se suben a balancines con arneses. Pero a veces el accidente puede proceder del movimiento más básico. Porque básico es subirse a una escalera para insertar una pieza. Y eso es lo que ha acabado con el artista Juanjo García en el hospital. Al cierre de esta edición, aún en observación, con tres costillas rotas, algunas contusiones y un fuerte traumatismo craneal, que es el que le ha mantenido horas en el centro hospitalario.



El relato sería el propio de un accidente doméstico, pero en la calle y trabajando. Se encontraba plantando la falla Ripalda-Sogueros, con una escalera a una altura considerable, cerca de cuatro metros, para ensartar unas figuras. Y, en un determinado momento, posiblemente por el firme irregular, o por un movimiento demasiado brusco o por la unión de ambas cosas, la escalera cedió y el artista cayó desde esa altura.



Inmediatamente acudió una persona que se identificó como médico, le aplicó los primeros cuidados y, con bastante rapidez, se presentó la ambulancia para llevarlo a un centro hospitalario.



Lo importante es que el traumatismo no reviste gravedad. Pero es cierto que Juanjo García ya tiene 61 años y que era necesario mantenerlo horas en observación.



El accidente va a llevar a reobservar algunos de los automatismos en la forma de trabajar en la «plantà». Es cierto que muchas medidas de seguridad se cumplen a rajatabla pero, por poner este ejemplo, es más que probable que ahora se cuestione si para trabajar a una determinada altura hay que llevar casco protector.



El accidente se produjo muy poco después de haber compartido la «plantà con varios ex jugadores del Valencia CF. Y lo que, como suele ser habitual, se ha creado inmediatamente una corriente de simpatía y solidaridad. Con una rapidez inusitada, todo tipo de artistas falleros, en activo y retirados, se han prestado a ayudar al equipo de «plantà» de Juanjo García. Ayer tenía que plantarse la falla de Barraca-Columbretes y hoy la de Carteros-Litógrafo Pascual y Abad, para acabar con la de Carlet, que buena parte de la misma se ha llevado ya a la población. Luego faltará «arrimar» las escenas, aunque algunas de las comisiones ya han anunciado que lo harán ellos mismos y que no hay que preocuparse por ello. Las fallas de Juanjo García son, en ese sentido, bastante sencillas y la verdadera dificultad reside en plantarlas «al tombe». La esposa del artista, Ana Fuertes, aseguraba ayer que «no quiero decir ningún nombre de artista porque no quiero dejarme ninguno de los que se han ofrecido. Pero han sido tanto... tenemos cuatrocientos mensajes... no tenemos palabras». No hay entidad (fallas contratadas, fallas amigas, federación de Especial, de Primera A, Interagrupación, Ingenio y Gracia, Junta Central Fallera...) que no se haya interesado por el artista. Quien deberá guardar reposo absoluto las próximas semanas.



Llegan las infantiles

Y mientras, la «plantà» avanza a toda velocidad. Ya están prácticamente todas las fallas en sus demarcaciones y las de Especial también empiezan a dejar claro en qué posición de favoritismo toman posicionesY hoy empieza el ritual. El que desde hace décadas marca el calendario. Hoy, sobre las cinco y media, es el turno de conocer qué figura infantil gana el indulto. Este año, con la particularidad de que se conocerá también el voto exclusivamente infantil, que recibirá un premio honorífico.La «plantà» infantil ya ha empezado. Ayer ya se completaban fallas completas. El ayuntamiento ha organizado una «performance» a las siete de la tarde para iniciar la «plantà» del «Paradeta 14». Carmela en Drama interpretará la canción oficial de la fallita mientras Cap de Suro se dedica a crear el nuevo e imaginario puesto de venta de flores.

