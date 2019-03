Fuset pide una rectificación a la sección de Especial

El concejal de Fiestas y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, se reunió ayer con el presidente de la Federación de Especial, Santi Ballester, y le pidió formalmente que intentaran reconsiderar la decisión y que incluyeran mujeres en el listado. «Lo siento, pero en este tema no daré nunca un paso atrás. Estamos viendo muchos avances en la sociedad fallera hacia la igualdad y necesitamos gestos. Esta es una oportunidad que no se puede dejar escapar», explicó Fuset.

La polémica, sin embargo, ya recorría el mundo fallero. Primero fue el propio Fuset quien expresó en redes sociales su desagrado: «¡No hay ni una sola mujer en el principal jurado de una fiesta donde éstas con el 60 por ciento. Los "machotes", amos y señores de la fiesta, pueden insultarme tanto como quieran en sus tertulias y redes sociales por no callar, y una vez más mirarán el dedo y no la luna. Pero a mi esa decisión me provoca una profunda tristeza y me ratifica en la necesidad de hacer una reflexión en voz alta sobre cómo podemos hacerlo mejor».

«Nuestra fiesta -continuó- ha dejado escapar una oportunidad de oro de mostrarse consciente de los tiempos que vivimos. ¿Qué imagen estaremos dando cuando el día 16, nueve tíos sean los que juzguen el centro de nuestra fiesta? Querer esta fiesta no es cerrar los ojos a la realidad que nos rodea», sentenció.

Ante esta andanada, la Federación salió inmediatamente a replicar y a pedir una rectificación de Fuset, «lamentando» las declaraciones del edil y asegurando que «no se ha tomado ni siquiera la molestia de contrastar una información equivocada y que ha utilizado para vejarnos y faltarnos el respeto».

«Esta Federación tiene el máximo respeto por la mujer y son varias las que han tenido la posibilidad de formar parte del jurado», añadieron. La explicación de que no haya ninguna mujer se justifica en «el azar en el sorteo», que ha querido que «no saliera ninguna de ellas». Y lamentaban «que nadie nos haya llamado y sólo se hayan cargado tintas contra este colectivo, que no somos los que más hacemos, pero sí los que hacemos mucho por la fiesta de las Fallas».

A las críticas se unieron conocidos miembros de la Federación de Primera A, Interagrupación, miembros de la asamblea y hasta simpatizantes de la candidatura fallera del PSPV. A la vez, el edil recibía apoyos por tener el «valor» de defender estas propuestas.