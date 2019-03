Un jurado formado exclusivamente por hombres elegirá la mejor falla de València

Nueve hombres, siete titulares y dos suplentes, componen el jurado que ha de calificar las fallas de especial de este año. En plena movilización por la igualdad de géneros, la sección más representativa de las fiestas de València ha dejado fuera a las mujeres. Ninguno de los cinco nombres femeninos que figuraban entre los candidatos ha resultado finalmente elegido, de manera que, un año más, la selección del mejor monumento fallero de la ciudad se efectuará desde una óptica exclusivamente masculina.



La elección del jurado de especial no ha tenido una fórmula fija en los últimos años. Han alternado los jurados elegidos por las propias comisiones y los jurados designados por la Junta Central Fallera. Y este año han sido las nueve fallas de la sección de Especial las que han elegido a las siete personas, más dos suplentes, que dictarán el veredicto final.



No existe una norma, escrita o hablada, que garantice una mínima paridad en el grupo, de manera que en los sucesivos pasos que se han dado hasta llegar a la terna final las mujeres, bien por vetos, bien por los rigores del sorteo, han quedado excluidas.



El reglamento que se autoconcedieron señalaba que cada una de las nueve comisiones de Especial tenía que aportar tres candidatos a jurado, lo que hace un total de 27 personas. Y en este grupo ya había 22 hombres y apenas cinco mujeres, lo que representa menos de la quinta parte.



Luego, las propias comisiones tenían el derecho a vetar a aquellos que, por diferentes razones, no querían que estuvieran en el jurado. Y en ese trámite al menos dos mujeres fueron vetadas: Pepa Gómez y Beatriz Ramos.



Finalmente, los resultantes de esa criba pasaban a un sorteo, en el que quedan determinados los siete jurados y dos suplentes. Y ahí desaparecieron finalmente las candidatas que quedaban. Nueve hombres compondrán el jurado si nadie lo remedia en las próximas 48 horas.



Hay que recordar, en ese sentido, que la asamblea de presidentes ya descartó, por abrumadora mayoría, una propuesta para que en los jurados hubiera lo más parecido a la paridad, al menos en las secciones que dependen de la Junta Central Fallera, es decir, todas aquellas que no se consensúan entre los propios participantes. El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, propuso que el sistema de sorteo obligara a que, por lo menos, de las tres personas propuestas una fuera mujer, pero muy pocas comisiones votaron a favor de esta idea en la asamblea.



El sistema actual establece tres jurados por categoría, divididos por su experiencia. Actualmente, el 40 por ciento de las personas que nunca han sido jurados y que quieren serlo son mujeres.





Sigue a través de www.levante-emv.com toda la actualidad de las Fallas 2019; consulta el programa de actos falleros, el calendario oficial pirotécnico con todos los horarios de las mascletades y castillos de fuegos artificiales, la guía útil para seguir estas fiestas, los horarios de la Ofrenda 2019 , el tiempo que hará cada día y toda la información necesaria para seguir las Fallas de València 2019.

Además puedes consultar los premios de las Fallas 2019 y los premios de las fallas infantiles, así como seguir cada día la mascletà desde la plaza del Ayuntamiento.