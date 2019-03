Una Especial que no tiene dueño

El dominio de Nou Campanar en la historia de las Fallas de Siglo XXI finalizó sin haber conseguido igualar los registros históricos del Mercado Central. Pero dejó unas fallas increíbles para la historia. Y dejó también un vacío de poder que ahora las comisiones no consiguen consolidar. Lo intentó el Pilar, reverdeciendo laureles en los años 2014 y 2015. Pero desde este último ejercicio, el primer premio ha tenido un dueño diferente: ellos, Cuba, l'Antiga y Convento Jerusalén. La sensación es de que una de ellas es la que va a ganar este año, con la particular batalla de estilos (menos acusada que en Primera A) y de artistas. Pero también da la sensación que pueden «colarse» otras en los puestos de honor. Na Jordana proclama como la «tapada» y comisiones normalmente en la «Especial B», como Exposición, se muestran entusiasmados del debut de David Sánchez. Entre las comisiones que aspiran a todo muchas veces el problema no es no ganar, sino irse abajo, o muy abajo, de las previsiones iniciales.



Y queda la otra gran cuestión: la renovación o no de los artistas. De los que tan sólo se ha publicitado la de Carlos Carsí en l'Antiga. Llama la atención que de artistas como Pere Baenas o Manuel Algarra, por ejemplo, aún no se sepa qué va a ocurrir. Pero eso tendrá que desvelarse en breve. La sensación general, una vez más, es que el nivel de los trabajos sólo puede definirse como excepcional. Hasta excesivo.





