Exposición, Sueca y Almirante Cadarso, las grandes favoritas del Ninot Indultat 2019

Pere Fuset, presidente de Junta Central Fallera (JCF) lo anunciará esta tarde. No obstante, aunque todavía es una incógnita, son varias las comisiones que se postulan como las posibles vencedoras del Ninot Indultat 2019. Y todas son de Sección Especial.



Siguiendo la tendencia establecida desde hace un cuarto de siglo, pero con bastante continuidad histórica, las Fallas Almirante Cadarso-Conde Altea, Sueca-Literato Azorín y Exposición-Micer Mascó apuestan por el clásico costumbrismo que busca emocionar a los visitantes.



En el caso de la comisión del Ensanche, las mujeres son las grandes protagonistas. La escena «Vents nous», del artista Manolo Algarra, muestra a una anciana junto a su nieta, un recurso siempre potente en el que las Fallas son un vínculo de unión entre el pasado y el presente.



Una baza también jugada por la comisión presidida por Manolo Mas. Entre barracas, trajes regionales, huerta y tradición valenciana se levanta el «ninot» de los de Exposición. Un tributo a la cultura y tradiciones valencianas en el que no falta el color y el realismo en sus múltiples protagonistas: un burro y un padre acompañado de sus dos hijos.



Aunque si de realismo se trata, la apuesta del artesano Vicente Llácer para Sueca Literato Azorín no deja a nadie indiferente. La escena de la falla «Morts de por» muestra a una anciana mientras su nieta la maquilla. Caracterizadas de brujas, representan a las mujeres empoderadas de antaño y de hoy.



Votación infantil

Los y las falleras de Exposició consiguieron validar ayer su «ninot» infantil. Por primera vez, Junta Central Fallera abrió una votación en la que solo los más pequeños pudieron votar por su escena favorita. Así, los «Passos perduts» de la falla del Ensanche fue la más valorada entre casi 8.000 votos.

