Las fallas de Especial estudiarán fórmulas para que en 2020 haya mujeres en el jurado

La Federación de Fallas de Especial de València le «dará una vuelta» a la composición de los jurados el año que viene para que haya presencia femenina en los mismos. «Este año ya es imposible rectificar porque sería como admitir que hemos hecho algo mal cuando todo se ha hecho de buena fe», dijo el presidente de la entidad, Santi Ballester, pero «el año que viene lo propondremos en la asamblea de presidentes y le daremos una vuelta o dos o tres para que no pase lo de este año». Es más, se mostró partidario de animar a las mujeres a participar en este tipo de actividades con el convencimiento de que «en dos o tres años nos estaremos riendo de todo esto».



La falta de paridad en el jurado de especial o en cualquiera de los otros jurados de fallas venía de largo. Anclados en una tradición que terminaba excluyendo a las mujeres, los presidentes han rechazado mayoritariamente la posibilidad de primar de alguna forma a las mujeres para garantizar su presencia, por mínima que fuera, en estos grupos de decisión.



Así pues, cuando se ha dado a conocer este año el jurado de especial y se ha sabido que sus nueve integrantes, siete titulares y dos suplentes, eran hombres, la polémica se acentuó.



El enfrentamiento

El concejal de Fiestas, Pere Fuset, que fue uno de los que abogaron por la paridad, fue el primero en levantar la voz y lo hizo con vehemencia, dejando un mensaje en las redes sociales en el que hablaba de «machotes» o «amos y señores de la fiesta» en referencia a quienes habían elegido el jurado. La escasa presencia en los nombres propuestos por las fallas (22 hombres y 5 mujeres), los vetos posteriores y el sorteo puro con el que se cerró la elección dejaron fuera a las mujeres sin que se establecieran medidas que garantizaran al menos su presencia.Y la respuesta no se hizo esperar. La propia Federación de Especial aseguró que la selección se había hecho por sorteo y lamentó este ataque del concejal sin que hubiera contactado con ellos previamente.En conclusión, el desencuentro era total. Y así se llegó al día de ayer, en el que los distintos interlocutores trataron de apagar el incendio, objetivo que de alguna manera consiguieron. En una nueva conversación entre Pere Fuset y Santi Ballester, este último le explicó que no habría rectificación, pero dejó abierta la puerta a posibles cambios en el futuro.En declaraciones a, Ballester explicó que la rectificación ahora «es imposible», porque «sería reconocer que hemos hecho algo mal, que hay algo oscuro en todo esto, cuando siempre se ha actuado de buena fe».Además, asegura que las «formas» utilizadas por Pere Fuset habían enfadado mucho a los presidentes de especial, que se habían sentido atacados personalmente, lo que dificultaba aún más un acercamiento de posturas.¿Y por qué no se tomaron medidas cuando, tiempo atrás, se planteó en la asamblea de presidentes el problema de la paridad», le preguntamos a Ballester, a lo que el presidente de la Federación de Especial contesta con el argumento que se dio también en su día: «Separar los nombres en dos bombos no le gustaba a nadie, eso no es igualdad. Lo que hace falta es que sean las mujeres las que den el paso. Ahora mismo no hay mujeres que quieran ser jurado. A algunas se lo han ofrecido y reconocen que no han querido, así que lo que tenemos que hacer es animar a las mujeres a participar más», explicó Ballester, quien esta convencido de que la situación cambiará a partir de ahora y «seguramente en dos o tres años nos estaremos riendo de todo esto».Mientras llega ese momento, no obstante, el presidente de la Federación de Especial asegura que se adoptarán medidas para que el año que viene no ocurra lo de este año. Según dijo, en las próximas asambleas se propondrán medidas para garantizar la presencia femenina en los jurados. No saben aún cómo lo harán, pero no tiene ninguna duda de que «habrá que darle una vuelta o dos o tres» a todo esto. «Se puede estudiar, lo plantearemos de otra manera e igual la asamblea dice: va, vamos a verlo».

