La Paz gobierna ya la plaza de la ciudad de València

En la comedia de Aristófenes, como en las Fallas, ni siquiera los dioses se libraban de ser ridiculizados. Un paréntesis con el que el pueblo podía criticar las distintas figuras de poder que de otra forma les estaría vetado. Ahora, un claro homenaje a esa vía de escape para muchos gobierna la ciudad: las Fallas. Su mayor expresión descansa ya en la plaza de la ciudad. Un monumento que, basado en la obra del comediógrafo griego, reconsidera la escultura clásica en una clara apuesta por el debate de lo estético.





«A medio hacer»

Contraposición de lo «moderno» y lo «clásico»

Una diosa griega que surge del grafiti

La diosa griega de la Paz se erige como la pieza principal del monumento del dúo artístico Pichi&Avo y los artistas falleros Latorre y Sanz. Una mujer sentada sobre la «roca» que le ha dado vida y cubierta por un manto de palabras grafiteadas que arropan sus piernas. Un juego dedonde los artistas han decidido pasar del mármol de la antigua Grecia para recuperar la vareta compactada tradicional de València, dando lugar tanto a una mezcla de culturas como de épocas.Una obra para ver con calma. Para curiosear en los detalles y encontrar las palabras y frases que ocultan sus artistas. Desde una «València» que ocupa el pecho de la Paz, hasta las «llamas» (flame) que copan su estómago o elque bien explicaría el sinfín de palabras que se encargan de rellenar todo espacio vacío. También se pueden hallar algunos emojis de caras alegres y tristes. Un «guiño» a las caretas tradicionales del teatro de Talía y Melpómene, representantes de la comedia y la tragedia en las obras teatrales.El objetivo principal de los artistas es que la Paz sea vista desde una visión amplia (tanto en perspectiva como en mentalidad). Por su puesto, como ya han dicho otras veces, aceptan las críticas (así como los elogios). Y es queAsí que mientras Pichi subía ayer a lo alto de este monumento de más de 25 metros para rematar el cuidado grafiti que cubre la parte trasera de la falla (casi parece salir del muro, cabe decir), los amantes de la crítica (como los de Aristófenes). «Esta me gusta mucho, más que la del año pasado», decían algunos. Otros, sin más, advertían que el estilo urbano de la falla no era más que una «estrategia» de un Ayuntamiento que «ahora va de 'progre'».A la falla aún le quedan los remates finales. Algunos brazos y cabezas descansaban en el suelo a primera hora de la tarde. De hecho, en la cara izquierda del monumento podía advertirse elde Pichi&Avo. Explicación visible del esmerado proceso artístico que supone la creación de la Paz.Pese a que en el resto de la falla municipal prima una amplia paleta cromática caracterizada por el degradado, la cara derecha del monumento queda presidida por una diosa griega cubierta principalmente por el color naranja. Como no podía ser de otra forma, el manto que recubre sus piernas. Esta pieza, que surge de la «roca» principal, deja en un plano más visible la vareta compactada, material empleado por los artistas falleros que ya dan vida a esta falla municipal La parte trasera de la falla municipal está a punto de ser rematada. Lejos de convertirse en un mural lleno de grafitis, los artistas encargados de «Procés Creatiu» finiquitaban ayer el dibujo hiperrealista de una diosa griega que. En contraposición con la cálida tonalidad de los colores elegidos en la parte derecha de la falla, el mural (que surge de los propios grafitis de los artistas en un claro ejemplo de renovación) queda cubierto por los azules y morados que denotan en la figura un tono mucho más frío.

