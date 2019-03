La sección infantil más grande

La fiesta de las Fallas se alimenta con unas fechas muy puntuales, en las que las emociones se desbordan. Pasada, en octubre, la elección de las falleras mayores de València, el año 2019 llega a sus dos citas esenciales, las que les da razón de ser. Entre otras cosas, porque no se entiende la fiesta sin la competición. Con sus alegrías y sinsabores, pero necesaria una cosa y otra para seguir creyendo y creciendo. Hoy, día 15, es el turno de las infantiles.



Unas obras artísticas que llegan con un aval contundente. Se dice de las fallas infantiles contemporáneas que son extraordinarias. Es decir, que también aquí los artistas son altamente competitivos y que plantan mucho más de lo que deberían en relación a lo que se paga, que tampoco está mal. Casi dos millones de euros, oficiales, valen las fallitas que, desde el miércoles por la noche, han empezado a aparecer por las calles de la ciudad.



Y llegados a este punto, la Sección Especial es la que acaparará el interés. No despierta las pasiones de las grandes, lógicamente, pero tiene la dosis necesaria. Este año, con quince comisiones. Lo que demuestra el interés por ofrecer trabajos de envergadura.



La competición no ha cambiado las caras de los que aspiran a todo. Vuelven los que estuvieron en lo más alto, aunque sea con algún cambio de demarcación. Ahí estarán José Gallego en Convento y Iván Tortajada en Maestro Gozalbo, a los que acompañarán Joan Blanch en Exposición, Bernardo Estela en Císcar... pero también irrumpen dos estrenos importantes, como los de Fernando Foix y Gregorio Acebedo. O el regreso de Ceballos y Sanabria, que prácticamente no conocen la categoría a pesar de haber creado en el ayuntamiento una escuela. Na Jordana regresa con fuerza de la mano de Miguel Hache. David Moreno también rescata a Espartero para su espacio histórico... mientras Sergio Amar mantiene la ejemplaridad en Gayano Lluch... es que detenerse en uno supone recordar a otro que también ofrecerá un trabajo, seguro, sobresaliente.



La noticia importante llegará hoy, pero también a partir de mañana. Las de 2019 son las últimas fallas, de momento, de Iván Tortajada. El «niño prodigio», ganador el año pasado, se marcha con una beca bajo el brazo. Los hay que piensan que bastante ha durado en la plástica fallera sin tener más cantos de sirena. La de Maestro Gozalbo será su «hasta luego». Pero Gallego, Blanch y compañía querrán amargársela.



A la vez, la falla municipal se completaba anoche. Falla y espectáculo, que recibirá ahora el examen general.





