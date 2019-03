Nueve colosos se disputan el reñido trono de las Fallas

No han cambiado mucho las cosas en la Sección Especial a la hora de afrontar el episodio de 2018. En todo caso, que los artistas falleros , a los que las comisiones han dotado con casi 6 millones de euros «oficiales», tienen un poco menos de poder adquisitivo que el año pasado. O que están un poco más arruinados, aunque conscientemente. En plena crisis del sector, los profesionales parecen dispuestos a seguir desafiando su propia realidad y, a la vez que lanzan los mensajes de que el oficio se muere, ellos siguen poniendo todos sus recursos para evitarlo. La ruina. ¿Cómo? Plantando en las calles de la ciudad barbaridades de falla. Así que, con las mismas nueve participantes del año pasado, prepárense al mayor espectáculo del mundo en lo que son fiestas populares, en la calle. Un derroche de trabajo, talento y, ahora habrá que verlo, calidad, sátira e ingenio.



Eso son las Fallas 2019 en la Sección Especial. Y ahora, la gran pregunta: ¿quien ganará? ¿Y quien se llevará los puestos de podio? ¿Y quien acabará la tarde-noche con una cara hasta ahí abajo?



La Especial está estructurada claramente en los últimos años. Por un lado, una «Especial A», que componen los ganadores de los últimos años, que son los mismos que han ocupado el podio. Desde 2014, Cuba, Convento Jerusalén, Pilar y l'Antiga han sido como Federer, Nadal, Djokovic y Murray. No han dejado que nadie ocupe uno de los tres puestos de privilegio. Y es por ello que la lógica los unge como candidatos. Convento defiende el primer premio del año pasado. Pero repetir no se ha producido precisamente en los últimos cuatro años. En esa particular búsqueda de dominador. Aunque las cosas cambian en cuestión de horas, el Pilar sale a la mañana del 16 con la vitola de gran desafiante para reconquistar el título. Es de la que más se habla, aunque no es un salvoconducto absolutamente de nada. Todas las demás grandes acechan igual de fuertes. L'Antiga, por ejemplo, se postula también.



Por debajo está la «Especial B». Con todas las demás. O casi todas. A ver cómo entra este año Na Jordana porque están convencidos de romper definitivamente la resistencia y su línea ascendente de los últimos años les lleva a pensar que este año es, definitivamente, el del regreso con los grandes. Tendrá que confirmarlo y no conformarse con ser «el primero de los mortales» o llevarse una sorpresa. En el segundo escalón, la volatilidad es grande, con las Exposición (pletóricos), Sueca, Almirante y Duque de Calabria completando un elenco en el que igual este año eres quinto que al siguiente vas a la cola.



Jurados masculinos serán los que elegirán la Especial (y también la Primera A). El debate de la semana. Al que también se ha unido el PSPV, de quien se esperaba conocer su postura. Ayer dieron un avance de programa de intenciones prometiendo «iniciativas encaminadas a facilitar la participación efectiva de las mujeres en la gestión de las fallas y fórmulas que aseguren la representatividad en todos los órganos» dijo Sandra Gómez.





