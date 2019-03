"Lo mejor de esta falla es sentir que la gente debate"

Acaban de finiquitar los últimos detalles de la falla municipal, así que los artistas responsables del monumento Pichi&Avo (Juan Antonio Sánchez, Pichi, y Álvaro Hernández, Avo) reconocen que aún no han tenido tiempo de conocer las sensaciones que pudo suscitar la obra. Sí admiten, no obstante, que durante el montaje notaron cierto feedback positivo de quienes se acercaban a curiosear el resultado final. ¿Lo mejor de todo? Sentir que la gente habla, debate, sobre arte. «De eso va todo esto», indica Avo.



Entre las críticas, sorprendentemente, no pesa tanto la presencia del arte urbano en el monumento para quienes son defensores de la tradición más puritana de las fallas, sino más bien la falta de carteles explicativos de la obra. «Hay pocos, sí es cierto, pero es que nuestro objetivo es crear una lectura diferente a la de la falla tradicional, queremos que se lea y se entienda a través de las palabras grafiteadas en el monumento», relata Avo.



Bien es cierto que, pese a ese deseo de alimentar distintos juicios de valor, quisieron guardarse las espaldas teniendo constancia de que al menos uno de los elementos de la composición sería bien recibido. «Sabíamos que la cabeza de la Paz, por la belleza de su tratamiento, iba a ser lo que más podía gustar», confiesa Avo. «Hay partes muy estéticas en nuestra obra y otras que no lo son tanto: ahí radica el conflicto de lo 'bonito' y lo 'feo' para demostrar que todo puede confluir en sintonía». Para el proceso creativo, indica, decidieron acudir a la raíz de los conceptos satíricos que fundamentan las Fallas: «la comedia griega. Ahí fue donde encontramos a Aristófenes y su obra La Paz».



Amantes del arte clásico, Avo asegura que «hay una parte muy personal» de ambos en la falla municipal que, sin embargo, prefieren reservar. «Quien indague en la obra encontrará esas referencias», asegura. Y es que, en esta obra «pasamos de la mitología a la filosofía». Aseguran que el mensaje del monumento es un claro alegato a los innumerables conflictos bélicos que se libran en la actualidad. «No es una falla que vaya a la sátira sencilla; eso ya lo tenemos; queremos hacer reflexionar, centrándonos en cómo todos queremos un mundo mejor y, sin embargo, qué intereses están jugando para esta verdad nunca llegue».





Sigue a través de www.levante-emv.com toda la actualidad de las Fallas 2019; consulta el programa de actos falleros, el calendario oficial pirotécnico con todos los horarios de las mascletades y castillos de fuegos artificiales, la guía útil para seguir estas fiestas, los horarios de la Ofrenda 2019 , el tiempo que hará cada día y toda la información necesaria para seguir las Fallas de València 2019.

Además puedes consultar los premios de las Fallas 2019 y los premios de las fallas infantiles, así como seguir cada día la mascletà desde la plaza del Ayuntamiento.