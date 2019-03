Una nueva lección de Maestro... Gozalbo

La sección Primera A se planteaba, posiblemente, incluso más difícil para calificar, puesto que las candidatas al triunfo presentaban proyectos con estéticas altamente heterogéneas. Con lo que los intangibles iban a influir poderosamente. En la lectura del veredicto estuvieron en los cuatro primeros premios las previsibles. Pero, finalmente, el segundo escalón de las fallas de la ciudad ha sonreído a Maestro Gozalbo-Conde Altea. Su cuarta victoria en cinco años y que le permite redondear, tal como sucedió en 2018, con el triunfo en Sección Especial. Es la victoria de una filosofía de falla destinada fundamentalmente a creer en la falla. No son especialistas en ninguna actividad típicamente fallera (teatro, play back...) pero saben que su objetivo son las fallas. Tratadas de forma sostenible en el vecindario: dejan un carril para que puedan circular los coches, tardan en ocupar la calle... es el triunfo de una cara amable de la fiesta. Que no podría ser si no dotan económicamente de forma potente a su artista y si éste, con su equipo, no rematan la faena. Manuel Algarra, que seguramente no continuará en la vecina Almirante Cadarso, dirige un proyecto en el que siempre destaca la pintura de Paco López Albert. Seguramente sin llegar a la altura de otros proyectos plantados recientemente, «Ambicions», a la que no le faltan personajes conocidos, se encumbra.



Y lo hace a pesar de la resistencia presentada por San Marcelino. Una comisión que llama a la puerta con insistencia y que hace buena la línea Monterrubio que muestran Salva Banyuls y Néstor Ruiz. Nada que ver las líneas delgadas e «imposibles», que tanto recuerdan a los proyectos del maestro, con la que ha sido su gran competidora. Las «miradas», con hasta cinco elementos de auténtico vértigo, quizá lastrada por algunos «vacíos» de las bases, avisa que llegan para quedarse. Y más con la ayuda de Juan Armiñana. Grabador Esteve digiere bien el cambio de artista y Paco Giner se reivindica. La Nova completa el cuarteto en una sección de plata donde han destacado las grandes actuaciones de Linterna e Islas Canarias-Trafalgar.





