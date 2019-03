Un petardo deja siete heridos en una mascletà en Cirilo Amorós

Un masclet se desvió ayer durante la mascletà que se celebraba en la falla Cirilo Amorós-Isabel la Católica y provocó siete heridos, uno de los cuales, un joven de 23 años, ha pasado la noche en el hospital la Fe de València con pronóstico «estable dentro de la gravedad» tras sufrir heridas en el cuello. Otro fue intervenido quirúrgicamente en una mano en el hospital 9'Octubre. El resto, uno de ellos menor de edad, ya habían sido dados de alta al cierre de esta edición.



El incidente se produjo en el tramo final de la mascletà, justo antes del terremoto, cuando uno de los masclets que estaba colgado salió desviado hacia el público en vez de caer al suelo. Como relataba ayer a Levante-EMV el presidente de la comisión, Rafa Ferrando, «se vivieron momentos de mucha tensión». Él acudió rápidamente para interesarse por los heridos y pudo ver a un hombre tendido en el suelo con mucha sangre a su alrededor: «Rápidamente lo atendieron varios médicos de nuestra propia falla, llamamos al 112 y ayudamos a la policía para tratar de que la ambulancia pudiera entrar lo más rápido posible», indicaba Ferrando.



Él confesaba que estaban «jodidos» y preocupados por los heridos a los que estaban tratando de localizar para mostrarles su apoyo. También aseveraba que el pirotécnico, de Pirotecnia del Mediterráneo, estaba «hundido» y que se había vivido una situación «muy angustiosa» en esos momentos.



Sobre cómo había sucedido el incidente no podía aclarar gran cosa, aunque sí se mostraba extrañado porque el masclet había saltado hacia una zona esquinada y había hecho una especie de parábola para llegar hasta allí: «Tal vez ha chocado con otro al caer y por eso se ha desviado, no lo tenemos muy claro», decía.



Él lamentaba que tras prepararlo todo a conciencia, cumplir todas las medidas de seguridad y dejarlo todo perfecto «te sientes muy mal cuando sucede una circunstancia como esta». Tras lo cual añadida que, además, era la mascletà más floja de las cuatro que tienen previstas para estas fallas, con tan solo 10 kg de pólvora. Él ponía de manifiesto que esto es algo «fuera de lo normal» y explicaba que en 41 años que lleva esta comisión, la cual además se caracteriza por su pasión por la pólvora, no había pasado nada similar: «Apostamos siempre mucho por la pirotecnia porque nos gusta la pólvora y gastamos mucho dinero en ella y nunca había ocurrido algo así».



Finalmente, mandaba desde su falla «todo nuestro afecto y nuestro cariño a esta gente que por culpa de esta situación está ahora angustiada o herida». Y expresaba que «las fallas son mucho más que esta cosa anómala que ha ocurrido hoy. Son una fiesta muy grande que no se quede nadie con esta imagen de lo que son las fallas», concluía.



Fuset pide precaución

El incidente de ayer provocó la reacción de buena parte de la clase política de la ciudad. Así, el concejal de Cultura Festiva Pere Fuset expresaba en su cuenta de Twitter su «solidaridad» a la comisión y deseaba «la temprana recuperación de los heridos» tras lo que recordaba la «importancia de extremar toda precaución».Por su parte, la candidata a la alcaldía por el PP, María José Catalá, que estaba visitando fallas en la zona, se personaba en la falla. Allí decía que «quería saber cómo estaban los ánimos porque siempre es delicado porque lo preparas todo con mucha ilusión y al final estas cosas son imprevisibles». Tras lo que transmitía «tranquilidad porque estas cosas no suelen pasar».Mientras tanto, el candidato por Ciudadanos, Fernando Giner, deseaba «la rápida recuperación a los heridos».

