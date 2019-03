Sesenta mil ramos para la ´Verge´

Hace cuatro días que la patrona de los valencianos, la tan estimada «Mare de Déu», preside la plaza de la Virgen. Es propiedad del Ayuntamiento, pero pertenece a miles de devotos, los mismos que esta tarde iniciarán el ritual que homenajea entre flores su nombre. Según estimaciones de Junta Central Fallera (JCF), más de 100.000 personas desfilarán durante hoy y mañana por las calles San Vicente y Paz.

Nadie quiere perderse tan monumental tributo y, desde hace días, infinidad de curiosos se congregan a su alrededor para contemplar su estructura de madera todavía desnuda. Reconvertida durante la celebración de las fiestas josefinas en una multitudinaria plaza, tanto la Basílica como la Catedral de València se ven obligadas a cerrar sus puertas, pues «sería imposible celebrar ninguna eucaristía», admite Álvaro Amenar, vicerrector de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, «solo se escuchan las bandas de música». Como él mismo reconoce, muchos visitantes, especialmente aquellos que provienen de las las comarcas cercanas a la capital del Turia, «aprovechan la visita para confesarse, ya que estamos en tiempo de cuaresma». ¿La clave? Su céntrica ubicación. «En el corazón de València», las Fallas aumentan la presencia de los fieles.



Iglesia y Fallas, unidas

La colaboración entre JCF y las emblemáticas instituciones eclesiásticas de la ciudad es constante. Desde la Basílica se elaboran las súplicas pronunciadas por las falleras mayores del «Cap i Casal» tras finalizar la Ofrenda, un proceso creativo que las tiene en cuenta y puede incorporar sus discursos si ellas lo desean. Tras este, una patrona vestida de claveles atesorará las plegarias y agradecimientos de miles de falleros y falleras. El diseño de su manto es todavía una incógnita, pero lo que sí ha avanzado el vestidor Rafael Chordá es que «no será innovador», pero sí presentará «detalles nunca antes puestos». Predominantemente blanco, el 80 % de la flor utilizada será de este color, 60.000 ramos de claveles darán vida al tapiz fallero. Aunque no serán los únicos, ya que diversas composiciones florales, cestas y otras variedades de ramos serán entregadas a la «Geperudeta». A su lado, la imagen de San José, restaurada a petición de los Vestidors de la Verge, también será testigo, como informa el Arzobispado, del estreno de la canción «Valencians, vingau!», una pieza musical compuesta ex profeso para la Ofrenda por la Asociación Musical La Constancia de Moixent.



Un acto para el que numerosos colectivos han trabajado con empeño. Entre grupos guiados de turistas y a contrarreloj, diversos técnicos ultimaban el cableado eléctrico para las retransmisiones televisivas de la Ofrenda ayer por la mañana. Las grúas se entremezclaban con el gentío y el vallado de la plaza de la Virgen. Se cuentan por cientos y está revestid0 de un tejido magenta. Las vallas serán los únicos elementos materiales que delimiten el recorrido de las comisiones falleras tras la decisión de Pere Fuset, presidente de JCF, de no volver a instalar la polémica pasarela de acceso.



A las 15:30 horas comienza el acto más esperado por los falleros en el que trabajarán 42 vestidors. Y es que, cuando las fiestas acaben, la patrona, vestida de flores, perpeturará el legado de las Fallas.







