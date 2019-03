Carsí: "Si no se moderan los tamaños, todos los artistas falleros moriremos"

«Tenemos que ser más comedidos con los tamaños y los volúmenes. Si no, moriremos todos». La victoria de Carlos Carsí en L'Antiga de Campanar resolvió el drama en su versión 2019. Porque drama es cuando más de un artista aspira a ganar en la Sección Especial. Artista y comisión porque, a estos niveles los falleros sienten de verdad la competición como algo muy propio, en la que ponen una fuerte inversión económica.



Un punto, apenas un suspiro, les separó de la plaza del Pilar. No es de extrañar que los falleros de esta comisión entraran en la plaza llorando. Literalmente. Y el artista Paco Torres, aún más. Roto. Vuelve a plantar una enormidad de falla y se le vuelve a escurrir el primer premio. No fue el de ayer un día de gran indignación. El que más, el que menos, sabe que l'Antiga también tiene una gran falla. Aunque los pilaristas eran los favoritos, incluyendo no pocos falleros «influyentes» de la categoría. Pero a l'Antiga no le han regalado el primer premio. De todos modos, la mañana del día 17 suele ser un día más de decepciones que de alegrías. Y en el que surgen multitud de ideas que luego no se van a materializar en aras a mejorar la competición. Ayer, con tanta igualdad, todos pensaban que debían estar más arriba. En Convento no se veían terceros; en Cuba se atienen a la satisfacción y no al premio. Almirante no creía merecer el noveno pero Reino, octavos, tampoco. Ni Sueca el séptimo... es lo normal. Las quejas no se dicen delante de los demás.



Las verdaderas demostraciones de que el trabajo se está satisfecho de verdad, más allá del premio, es cuando se hace una gestión rápida para renovar. Y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho Exposición con David Sánchez Llongo. Y también con Joan Blanch. El resto de comisiones tienen que empezar a respirar a partir de ahora.



Carlos Carsí aún estaba más protegido: había renovado antes de Fallas. En otras ocasiones también se ha «pasado de vueltas» a la hora de establecer la relación entre lo pagado y lo plantado. «Se puede ir la mano, pero no algo que se nos vaya completamente. No podemos cometer salvajadas de metros porque perdemos todos».



Un punto. La moneda pudo caer de otro lado, pero cayó del propio. «Cuando ganas por tan poca diferencia, la satisfacción es mayor. Cuando uno compite quiere que los demás también lo hagan. Porque si ganas, sabes que lo has hecho ante rivales muy fuertes. Y lo mismo sucede si pierdes».



El triunfo de l'Antiga se hizo sin hacer ruido. Fueron los últimos en levantar. «Estábamos a nuestro rollo. Ya dijimos que íbamos a levantar en un día». Lo que demuestra que «las conjeturas previas son todo humo. Lo importante es cuando todo está acabado, hasta los carteles». Deja para la historia de la fiesta una falla que «hemos intentado hacer redonda, con una trasera muy potente». Donde está el famoso robot. «fue idea mía. Al principio iba un elemento de construcción, pero cambiamos. Esto lleva mucho trabajo y ha dado el resultado que esperábamos». Carsí consigue, de esta forma, su segunda victoria en la máxima categoría. «No me preocupaba tanto no ganar como no estar arriba. A veces puedes ganar o no, pero siempre tienes que estar arriba».



La ausencia de Fuset

No faltaron los episodios en la ceremonia de entrega de galardones. Por ejemplo, la ausencia del concejal Pere Fuset, con quien los presidentes habían mantenido una agria polémica por la ausencia de mujeres en el jurado. El edil justificó después su ausencia en que había quedado atrapado por el tráfico. «De verdad, he tenido que ir andando desde la plaza de España. Que no, que no, que no tenía ningún problema en estar». También en alguna de las comisiones, como en Sueca-Literato Azorín, se quejaron del comportamiento del jurado de periodistas femeninas.





