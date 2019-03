Marina cierra una Ofrenda de récord

La Ofrenda de las Fallas 2019 finalizó practicamente puntual: Marina Civera ha entrado en la Plaza de la Virgen a la una de la madrugada, apenas cinco mnutos más tarde de lo previsto. Y lo hizo a pesar de que la comitiva tuvo que parar hasta que finalizara en la calle de la Paz.



El cortejo oficial, en el que estuvieron también representantes de las fiestas de las ciudades hermanas, se ha completado ante una gran asistencia de público, mucho más que 24 horas antes debido en gran medida al hecho de que la jornada de hoy es festiva. Entre los miembros de la Junta Central Fallera ha habido hombres que también han llevado ramos de claveles o flores sueltas.



Una vez en la Basílica, la fallera mayor de València ha hecho un alegato a la fraternidad entre los pueblos antes de entregar las flores. Siguiendo con el ritual de la Ofrenda, los himnos han finalizado el acto y, desde ese mismo momento, la plaza ya ha quedado abierta al público para poder contemplar el manto de la Virgen, compuesto por el 'cadafal' lleno de flores y una curiosa cola triangular roja y blanca realizada con los claveles que han sobrado. La estructura floral permanecerá a la vista durante varios días hasta que empiece a marchitarse.



La mayor obra de ingeniería fallera al servicio de la patrona. Eso es la Ofrenda, que ayer se completó con alguna que otra apretura de horarios si se quiere, pero poco relevante, porque cada año es un mérito enorme de organización. Lo que permitió a más de cien mil falleros crear su propia historia bajo el manto de la Virgen de los Desamparados, mientras San José permanecía en una pequeña hornacina, decorada con gusto, aunque con una botella de plástico a su lado. Es el sino del patrón, eclipsado por su consorte. Y aún así, no hace tantos años, ni eso.





El blusón del València

Pero hay que comprenderlo: las historias emocionales se encomiendan a Ella, y eso es inamovible. Por eso,es el escenario perfecto para los acontecimientos, dichosos o no. Porque, por ejemplo, con apenas unos minutos de diferencia se recordaba a una fallera muy querida de la comisión de Villanueva de Castellón o un fallero de Doctor Olóriz hincaba la rodilla para pedirle matrimonio a una fallera ante los pies de la «mareta». Y quien vea estos acontecimientos con escepticismo, no ha profundizado lo suficiente. Por eso, en la Ofrenda se ven falleros y falleras en silla de ruedas que se levantan en el tramo final, con muletas a pesar del dolor o con embarazos avanzadísimos.También la Ofrenda empieza a abrirse a la modernidad familiar. Y como cada vez son más las comisiones que van en parejas, algunas se han visto de chico-chico. Y los hombres de lallevaron pequeños tallos con flores para lanzarlos en el colofón del festejo.La meteorología volvió a respetar el festejo, que forma parte de la semana fallera más apacible de la historia, tanto que es hasta excesiva. Y las pasarelas ejercen su función hasta donde hace falta. Ayer había bastante más animación que el día anterior, cuando Sara y la corte infantil desfilaron en algunos tramos prácticamente vacíos. Y no porque ellas no despierten interés, sino porque no había gente en las calles. En esas calles.El Valencia CF inició la Ofrenda sin interrumpirla, con lo que los recelos de los que no querían ser hospitalarios se desvanecieron. Eso sí, los ex jugadores desfilaron con blusón. Algo que, como bien se sabe, está prohibido. Con lo que es probable que el año que viene sean sancionados y no puedan desfilar. En realidad... no se les espera hasta dentro de 50 años como pronto. Fue una nota entrañable y emotiva que sumó puntos para una celebración multitudinaria y emocional en la que, sin embargo, los pequeños gestos la hacen diferente.Con la imagen, muy blanca, ya completa, ahora le quedan varios días para poder se contemplada, aunque si los calores no remiten, la flor puede marchitarse en tiempo récord. Las emociones, no.

