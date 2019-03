Búscate en la Ofrenda de Fallas 2019 del 17 de marzo

Desde las 15:30 horas de este domingo 17 de marzo Levante-EMV y LevanteTV ofrecieron en directo el acto más esperado por los falleros de todas las comisiones falleras de València: la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados. A los pies de la 'Mare de Deu' desfilaron miles de falleros y falleras de todas las comisiones del 'cap i casal' durante la primera jornada del acto, la del día 17. Listos para engalanar a la 'Geperudeta', 42 vestidores iniciaron la laboriosa y delicada confección del manto, clavel a clavel, con las ofrendas de las mujeres valencianas.



Si tu comisión o alguien conocido desfiló ayer en la Ofrenda puedes volver a vivir el momento en el vídeo que acompaña a esta información. Si sabes a la hora que desfilaron, el reloj en el margen superior izquierdo del vídeo de ayudará a encontrar el momento que buscas. Si no sabes a que hora desfilaron, pincha aquí para conocer los horarios de desfile.



Levante-EMV y LevanteTV ofrecerán en directo de nuevo esta tarde el desfile de todas las comisiones, tanto las que pasan por la calle San Vicente como las que entran por la calle de la Paz. Puedes ver la señal de LevanteTV pinchando aquí, encontrarás la emisión completada con toda la información y entrevistas desde la plaza de la Virgen. Si quieres conocer a qué hora desfila tu comisión, pincha aquí.



El diseño del manto de la 'Geperudeta' comienza a desvelarse, con un color predominantemente blanco, el 80 % de la flor utilizada será de este color, 60.000 ramos de claveles darán vida al tapiz fallero. Aunque no serán los únicos, ya que diversas composiciones florales, cestas y otras variedades de ramos serán entregadas a la «Geperudeta». A su lado, la imagen de San José, restaurada a petición de los Vestidors de la Verge, también será testigo, como informa el Arzobispado, del estreno de la canción «Valencians, vingau!», una pieza musical compuesta ex profeso para la Ofrenda por la Asociación Musical La Constancia de Moixent.









Sigue a través de www.levante-emv.com toda la actualidad de las Fallas 2019; consulta el programa de actos falleros, el calendario oficial pirotécnico con todos los horarios de las mascletades y castillos de fuegos artificiales, la guía útil para seguir estas fiestas, los horarios de la Ofrenda 2019 , el tiempo que hará cada día y toda la información necesaria para seguir las Fallas de València 2019.

Además puedes consultar los premios de las Fallas 2019 y los premios de las fallas infantiles, así como seguir cada día la mascletà desde la plaza del Ayuntamiento.