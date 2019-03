Russafa no es lo mismo sin las luces

Una de las principales novedades de estas Fallas respecto a las últimas ediciones es que en el barrio de Russafa no se puede disfrutar de ningún espectáculo de encendido de luces con música. La retirada, a última hora, de la falla Cuba-Literato Azorín por desavenencias con el ayuntamiento debido a los motivos de seguridad exigidos, causó esta situación. Ahora, con la fiesta ya en su tramo final, queda patente que esta circunstancia está evitando las aglomeraciones que se producían todas las tardes en las calles Cuba y Sueca, pero no es menos cierto que a ellas sigue llegando mucha gente motivada para ver este espectáculo y que, tras mucho preguntar, se va algo despagada, como confirmaban ayer a este periódico tanto vecinos como hosteleros de la zona.



Cuando se pregunta a los primeros, así como a los visitantes, la reacción suele ser de tristeza o incluso de enfado. Mientras que las palabras de los hosteleros al respecto son, más bien, de alivio. Por ejemplo, José Gómez, de Cómic Café dice que «a nosotros nos viene bien porque no hay ese trasiego de gente que hace bulto ahí y con lo que no podíamos montar la terraza». Y recuerda que es algo que pagan anualmente para poder usarlo «y más en fechas como estas». Él asevera que llega mucha gente preguntando «cuándo empieza el encendido de luces y sonido» y que se quedan algo despagados al saber que no hay y les preguntan los motivos . Sobre la clientela durante estos días, dice que es más o menos la misma, pero más escalonada, algo que confirma la encargada de Casa Pepe, Noemi: «A nosotros nos viene mejor porque no nos quitan las terrazas. Al poder dejarlas toda la tarde-noche sigue habiendo gente, pero no es ese mogollón de personas sin poder andar ni moverse», indica.



Cerca de su negocio encontramos a Pedro Martí, vecino de la calle Sueca. Él dice comprender los motivos de la suspensión, pero matiza que le da «algo de pena porque era un espectáculo bonito que traía a mucha gente». Eso sí, también dice que es «la falla quien debe asumir la seguridad de lo que organiza» y cuenta que el sábado por la tarde le costó salir de casa porque había mucha gente agolpada esperando un espectáculo que nunca llegó. Más enfadado estaba David, De Picassent, que decía que tiene familiares en la zona y que está «muy mal hecho porque han puesto medidas de seguridad demasiado altas».





