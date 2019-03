Toda una vida "al pie de la Verge"

Es indiferente la edad cuando te mueve una pasión tan grande. Así ocurre en la ofrenda de flores. Un homenaje a la «Verge» donde, entre miles de caras jóvenes, hay algunas que relucen por su vehemencia. Como María Contreras, de 80 años. No se sabía a qué se afianzaba con más fuerza, si a los claveles blancos que portaba en su mano derecha o al hombre con el que, con esta, le ha acompañado ya 52 ofrendas. La primera, el año que decidieron casarse. Un matrimonio que se fraguó en la propia comisión y que ahora no imaginaría realizar este pequeño peregrinaje el uno sin el otro. Caminan porque, dicen, tienen «mucho que agradecer». Hace poco que Paco Villana, de 84 años, tuvo que enfrentarse a una delicada operación que, por fortuna, salió bien. Su deseo por recuperarse se convirtió en un ruego a la «Verge». Ahora, explica, convierte este desfile en su forma de agradecimiento. Pero hace años que dejaron de ser únicamente ellos dos. Entre hijos, sobrinos y nietos, junto con Paco y María, desfilan ya 12 familiares.



En la casa de Lucía Chinchilla, sin embargo, no hay ni un solo fallero. Pero siente «tan adentro» las Fallas y lo que supone para ella la «Geperudeta» que no puede dejarlo. Ni quiere dejarlo. Tanto es así que, a sus 63 años, ha logrado cumplir uno de sus sueños: el de convertirse en fallera mayor de la comisión Pintor Maella-Av. Francia. El blanco de sus moños le delata. No le avergüenza. Le gusta reconocer que es una de las falleras con mayor edad. «Es un milagro que yo pueda entregarle un ramo especial, con tal cantidad de agradecimiento», repite Lucía después de otorgar las flores que formarán parte el manto. « Es como si tuviera que dar gracias por todo lo que tengo ahora... Es gracias a ella», señala después de rogarle a su querida «Geperudeta» por la próxima nieta que está por venir. Con su nieto desfilaba también ayer Eduardo Lliso, de 73 años, arrastrando el carro de su nieto, que se «emociona y llora» por homenajear a quien le «ha dado tanto».



No era el único que empujaba a un ser querido. También José Antonio Herrero empujaba la silla de ruedas de Pepe Martínez, de 72 años, con el único objetivo de que este pudiese participar del homenaje, como siempre lo había hecho. Fundador de la comisión de Serreria, y tras 19 años como presidente, no iba a quedarse en casa. «Lo importante es estar aquí», reconocía.



Y «aquí», al pie del cañón, lleva ya toda una vida Consuelo García. Recién cumplidos los 84 años, ya piensa en el futuro, cuando no le sea posible recorrer todo el peregrinaje. No duda: «Que me empujen en silla de ruedas si es necesario, para eso tengo nietos», bromea. Porque no importa la edad cuando de homenajear a la «Geperudeta» se refiere.





