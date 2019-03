La convivencia entre falleros, hosteleros y turistas, imposible... un año más

La convivencia entre vecinos, falleros, hosteleros, comerciantes, turistas y visitantes parece cada año más difícil con una fiesta que no conoce límites y que deja, una y otra vez, imágenes deplorables de montañas de basura,suciedad y agresiones al patrimonio histórico. Los colectivos en defensa del Patrimonio han vuelto a denunciar este año el incivismo en los Santos Juanes y la Lonja, declarada Patrimonio de la Humanidad, que pese al vallado parcial de su fachada no se ha librado de los orines y la suciedad.



Pese a los avances en cuestiones como la reubicación de las carpas para minimizar los cortes de calles o la eliminación de las terrazas de los puestos de buñuelos ambulantes, los rifirrafes siguen siendo la tónica, especialmente, por las noches. Tras un intenso fin de semana de quejas vecinales por las molestias de la macroverbena del Mercat, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico denunció ayer el «egoísmo» por parte de una comisión fallera que organiza un concurso de paellas en la calle Grabador Esteve y que se resiste a desplazar la zona de actividades a la vecina y más espaciosa plaza de Cánovas, como piden comerciantes y hosteleros. Una situación que obligó a cuatro restaurantes de dicha calle a anular el domingo sus reservas porque no podían abrir sus puertas al estar tomada por las paellas.



Los falleros, por su parte, se quejan de que los bares sacan sus barras a la calle y entran en competencia directa con los mercaditos, chiringuitos de comida y barras de venta de bebida que el ayuntamiento permite instalar a los casales en las zonas de actividades.



Los comerciantes lamentan que año tras año el bando fallero que elabora el Ayuntamiento de València para asegurar la correcta convivencia durante las fiestas y donde se consensúan, entre otros aspectos, la altura máxima de los puestos de venta ambulante para que no tapen los escaparates, la estética de las gastronetas o las zonas de actividades de las comisiones.



Unos límites y condiciones que año tras años, apuntan los comerciantes, «acaban en papel mojado» porque se incumplen.



Para los comerciantes del centro histórico la solución es que se aplique el bando y que las sanciones y multas tengan consecuencias y se revoquen los permisos para el año siguiente. Para los hosteleros son los falleros los que tienen que controlar las actividades que se producen en sus zonas de actividades porque la policía en días como estos no da abasto.



Los vigilantes de la plaza del Mercat tuvieron que emplearse a fondo en la noche del domingo, cuando dos personas lanzaron cohetes «borrachos» , de uso prohibido en espacios abiertos, en la puerta principal del Mercado Central donde se concentraba numerosos público produciendo escenas de pánico. Los vigilantes tuvieron que intervenir para reducir a los causantes y retirarle el material pirotécnico.





