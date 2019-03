Últimas horas para ver fallas imprescindibles

Una queja generalizada es la sensación de que las Fallas «duran poco». Atendiendo a los cuatro teóricos días en los que se fechan las fiestas. Pero no se puede pedir mucho más seguramente. No sólo porque el programa de festejo se extiende mucho más, sino porque las obras efímeras no resisten bien el paso del tiempo. Aún este año, con una meteorología extraordinaria, ha echado una mano para que se conserven en buen estado. Pero con el paso de los días, y una vez ha pasado el jurado, empiezan a deteriorarse: se pierden piezas (algún dedo, algún brazo...), las cartelas desaparecen de su sitio, el musgo empieza a cuartearse... cuando se dice que son efímeras, se dice con toda la extensión de la palabra.



Las fallas tienen ya prácticamente institucionalizada la visita durante un determinado día de la «plantà». Este año, los autobuses se han multiplicado los días 12 y 13, pero recorriendo fundamentalmente la Sección Especial.



Siendo el día 19 una jornada bastante anodina en cuanto a actividades, es la última oportunidad para ver fallas. Tanto las buenas de categorías inferiores, como aquellas que los impenitentes han señalado en la revista de turno y que «quiero ir a ver sin falta». Con 382 fallas grandes y otras tantas infantiles, hay un abanico muy variado de propuesta, que no se debe desaprovechar. Este año, posiblemente, no hay una falla «perfecta», pero cada una cuenta una historia y una intrahistoria. El título de «falla del año» está muy repartido. Pero en una ciudad tan global siempre hay propuestas, con todas las perspectivas posibles, que invitan a hacer la «ruta», ese fenómeno social cada vez más extendido en la fiesta.





Sigue a través de www.levante-emv.com toda la actualidad de las Fallas 2019; consulta el programa de actos falleros, el calendario oficial pirotécnico con todos los horarios de las mascletades y castillos de fuegos artificiales, la guía útil para seguir estas fiestas, los horarios de la Ofrenda 2019 , el tiempo que hará cada día y toda la información necesaria para seguir las Fallas de València 2019.

Además puedes consultar los premios de las Fallas 2019 y los premios de las fallas infantiles, así como seguir cada día la mascletà desde la plaza del Ayuntamiento.