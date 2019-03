Fuset: "Creo que hay verbenas que el año próximo no se van a repetir"

El concejal de cultura festiva, Pere Fuset, reapareció para analizar en el programa «Al Remat» de LevanteTV algunos de los temas de actualidad en la fiesta. Y entre ellos, por ejemplo, destacó, la cuestión del botellón, asegurando que «hay imágenes que no se pueden volver a repetir. Hay comisiones, como Doctor Collado, que han trabajado mucho y muy bien en aras a la sostenibilidad de sus verbenas. Pero hay otras que, o se reorientan, o habrá que tomar una decisión con ellas, como pasó en su momento con la de Blanquerías. Creo que hay verbenas que no se van a repetir» en alusión, sin nombrarla, a la de Mercado Central o incluso la de la Plaza de Brujas. «De todos modos, el problema está en unos puntos muy focalizados. No es un problema global de la ciudad».



«Patinazos» y «sobornos»

De las fechas de Fallas se mostró «cada vez menos partidario de ese debate, mal planteado en su momento, de trasladarlo a fin de semana. La verdad es que hay veces que no pasa nada porque baje la afluencia en los días grandes celebrándose entre semana. Podemos morir de éxito. Quizá lo que hay que hacer es plantear más y mejor los fines de semana previos». Y volvió a insistir en que «sería muy importante contar con un festivo más, trasladando San Vicente Mártir a domingo. Podría servir para el 18 de marzo o para el 20 de marzo».

Fue crítico con la tasa hotelera propuesta por Sandra Gómez. «Ahí ha patinado porque ha dicho algo poco meditado. Un impuesto público no lo puedes repercutir en entidades privadas. Puedes aplicarlo, en todo caso, en servicios públicos, como más limpieza, más seguridad... podría ser, en todo caso, para la Junta Central Fallera. Pero una tasa como se plantea tiene que ser para un bien común». Y también lo fue con la propuesta de María José Catalá de subir la subvención de la falla a un 35 por ciento. «Me fastidia que se trate a los falleros como borregos. Nosotros hemos hecho crecer las subvenciones, pero atendiendo a criterios, premiando hacer ésta o aquella actividad, como la música, los casales, los aniversarios... no se puede subir porque sí. Eso lo que demuestra es desconocimiento. El dinero público no es para regalar, no es un soborno en tiempo de elecciones. Ha de ser para determinados objetivos que redunden en beneficio de todos o que aporten algo a la fiesta».



«Se ha juntado con unas élites»

Y es que el edil de Compromís también está en modo campaña. Y si el PSPV lo lleva haciendo desde hace meses, ahora también saca el turno de réplica. «El Partido Socialista se ha juntado con determinadas élites de la fiesta, pero algunos de sus discursos no tienen razón de ser porque se dicen desde el desconocimiento. Se habla de agilizar trámites cuando este año se ha hecho más rápido que nunca. Se habla de ventanilla única cuando existe desde 2015... demasiado topicazo. Y por contra, en temas como el de la igualdad, se han puesto de perfil».

Sobre este tema no se arrepiente de haber sido muy duro con la Federación de Especial por no incluir ninguna mujer en el jurado. «Cuando se están haciendo tantos esfuerzos para quitar la etiqueta del machismo, lo que sucedió fue un error grave. Lo pensé entonces y lo sigo pensando. Había que plantarse. Y estoy convencido de que, el próximo año, no va a volver a repetirse» y refiriéndose al sexo de sus personas de confianza, sobre lo que se suelen escribir reproches, replicó que «eso son excusas de mal pagador. Mi directiva es de tres hombres y dos mujeres, que está en los límites de la paridad, cuando otros años ha sido de 2-3. Y cuando dicen que los cargos remunerados son todos hombres, se olvidan que tengo una jefa de servicio y dos jefas de sección. Lo único que es sólo masculino es el secretario general. Pues bien, lo siento. Sólo hay un puesto y no puede ser hermafrodita de momento. Pero, como digo, eso es hablar por hablar. Lo que he hecho aplicando la paridad no lo tengo que volver a demostrar ahora».