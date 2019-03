Los artistas urgen a reglar el concurso de Fallas para no liquidar el oficio

La precampaña municipal ha empezado y las Fallas será uno de los terrenos de juego en los que más energía se derrochará. Ayer fue el turno del grupo socialista, que se reunió con los artistas falleros. Y más allá de explicar el proyecto de tasa turística y las intenciones para con el oficio, los profesionales la convirtieron casi en una asamblea propia para poner sobre la mesa sus problemas. Que pasan fundamentalmente por una cuestión clave: para salvar la profesión, problema que sólo ellos parecen visibilizar de verdad, hay que regular el concurso de fallas para establecerle límites, ya que ellos mismos no son capaces de ponerle freno a su propio trabajo.

La edil Sandra Gómez y su asesora y candidata a la concejalía de cultura festiva, Pilar Bernabé, cuantificaron en 500.000 los euros que se pueden recaudar de una tasa «que no es ninguna locura cuando estamos hablando de un euro por pernoctación para asistir a un museo que está en la calle, al aire libre y de libre disposición. Cuando cualquier visitante gasta mucho más por asistir a museos, teatros, festivales o cualquier otro espectáculo».



«Más dinero no soluciona»

Ahora bien: ¿quien sería los beneficiarios? «Las comisiones para que lo destinen a la falla». Ahí surgen las dudas de que ese fuera el destino final (como sucede con el actual 25 por ciento). Y en el caso de que así fuera, la duda se amplifica por su propia incontinencia laboral. Ximo Esteve apuntó que «tener más dinero e invertir más en falla, si así fuera, no garantiza nuestro bienestar porque entramos inmediatamente en la rueda de plantar más y más. Si primas por la falla, acabaremos haciendo más trabajo. Y es sintomático que muchos de los talleres que más dinero manejaban en un pasado reciente son los que han cerrado. Y otros están renunciando a trabajo porque no les renta». Marisa Falcó lo reiteró: «más dinero es más obligación para con las comisiones que contratan. No es esa la solución».

También se apelaba a que la ayuda directa al sector, ya fuera con facilidades para adquirir utillaje o similar. Y la pescadilla se mordió la cola: Jordi Palanca replicaba que «y si tenemos mejores condiciones volveremos a lo mismo: a plantar más de lo que toca».



El concurso, la urgencia

Los artistas, conscientes de que se trata de, en palabras del maestro mayor, José Ramón Espuig, «un problema de volumen» y tras reconocer que «la culpa es nuestra porque nos hemos metido en una rueda de la que no salimos con tal de seguir haciendo falla». Apelaban finalmente a otra cuestión drástica para solucionar su agonía profesional: «hay que reconducir el concurso» señaló Manolo Martín. Dicho de otra forma, limitar por bases el volumen de las fallas. «Esa, y no otra, es nuestra urgencia».

La cuestión de la tasa también sirvió para que Sandra Gómez, sin nombrarle, criticara a Pere Fuset. El edil de cultura festiva dijo de la primera teniente de alcalde que había «patinado» al considerar que una tasa no puede revertir directamente en un colectivo. Y Gómez le replicó que «o no se sabe o se miente deliberadamente para escaquearse», apelando a que la ayuda puede ser indirecta: «una vez sabes lo que se ha recaudado sabes qué partida del presupuesto municipal puedes o debes destinar al sector».

El debate de los artistas es interminable a falta de una solución. Gómez aseguraba que se iba «con la idea clara de que hay que ayudar al sector y Pilar Bernabé destacó que «hay que abordar el problema desde distintas área e instituciones porque la profesión es un filón y no puede morir».



«Algunos hacen política»

Sandra Gómez también se refirió, fuera de esta cuestión, al debate suscitado por el comunicado de «reflexiones» de los agentes de la fiesta, en el que criticaban diferentes a diferentes servicios municipales. Y ahí fue especialmente dura al asegurar, sin citar a ninguno en especial, que no acaba de creerse que el comunicado era totalmente aséptico. «No todos los representantes falleros sólo hacen falla. También hacen política. Nosotros, como partido político, nuestro deber es y va a ser hacer propuestas que pongan en valor la fiesta, como siempre hemos hecho».