Una semana de Fallas, en cinco minutos

Una semana de Fallas en apenas un suspiro de cuatro minutos y 42 segundos. Pocas cosas son más sugerentes en imágenes falleras que un time lapse bien hecho. Y eso es lo que se ha realizado en la comisión de Costa y Borrás-Agustina de Aragón. En concreto, el vídeo es original de Miguel Serrano, quien armó de paciencia su cámara y, desde el balcón de un fallero de la comisión, su suegro José Carrión, fue captando desde el chaflán de las dos calles una parte de la vida que se desarrolla a lo largo de una semana.

El vídeo es un particular tesoro precisamente por eso, y aún a pesar de que la vivienda no da a la zona de la carpa, pero no importa: el documento es muy interesante. A lo largo de la película se va desubriendo, por ejemplo, que la falla grande se planta con grúa, pero también con andamios de mecanotubo, "a la antigua". Se puede contemplar cómo la falla (que estaba dedicada al centenario del València CF) se embellece con piedras y césped (se distingue los montones de arena y césped y cómo acabarán desapareciendo) o cómo la falla infantil, con la que interaccionaba, está plantada justo al lado, ligeramente tapada.

Pero hay más: se ve cómo se plantan los hinchables infantiles (resulta evidente que estamos en el día 15), y cómo se desinflan al acabar. O la elaboración de las paellas en la calle. Un grupo que pasa un buen rato haciendo juegos de mesa (abajo a la izquierda). Cómo aparece una barra justo antes de la gran concentración humana de la verbena del día 16. Pero nada más acabar también puede apreciarse cómo los falleros barren, acumulan y recogen los desperdicios antes de que lleguen los camiones del servicio municipal.

Más aún. con un poco de observación se contempla cómo, al día siguente, hay una pequeña concentración para ir a recoger el premio y una mucho mayor más tarde: desfilaron en la Ofrenda el día 17.

Con la llegada del fin de semana han desaparecido los camiones de distribución, que los días previos habían aparcado donde buenamente podían. Los ocasos y amaneceres demuestran el buen tiempo que hizo durante toda la semana fallera. Y se aprecia la soledad de la madrugada (el intervalo de las 4 a las 10 de la mañana); las marcas de agua del baldeo, las de arena. El trajín de vallas y jaimas, y un banco (a la izquierda de la falla) siempre ocupado.

Cuando llega la "cremà", la falla infantil es trasladada al lado derecho de la pantalla (su emplazamiento habitual, y así se evitana que pueda quemarse la falla grande antes de tiempo). Se ve cómo se arriman los ninots grandes y cómo la falla arde en un visto y no visto (normal en un time lapse). La gente se marcha y las cenizas quedan en soledad hasta que, casi al alba, llegan los camiones de recogida y se las llevan, para posteriormente pasar la manguera del baldeo. El fantástico vídeo termina con la vuelta a la normalidad: la gente vuelve a transitar, las furgonetas regresan para surtir a las tiendas... y hasta el año que viene.