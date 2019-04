La Mesa de Diálogo de las Fallas estudiará prohibir el botellón en torno a las verbenas

«Las Fallas son mucho más que lo sucedido la noche del viernes en la plaza del Mercado». Y alrededores. Esta es una de las frases que se escucharon ayer en la primera reunión de la Mesa de Diálogo, convocada rápidamente para, aún en caliente, empezar a estudiar cómo han ido las cosas en las recién finalizadas fallas y en qué se pueden mejorar las disposiciones pensando ya en 2020 e independientemente de quienes sean los interlocutores dentro de apenas unos meses –tanto en el ayuntamiento como en el resto de entidades participantes, que engloba a falleros, comerciantes, hostelería, vecinos, policía, bomberos, etcétera–. Lo cierto es que el gran problema está cercado: el botellón. Y al que se tiene que atacar de raíz.

El consumo de bebidas en la calle está permitido en el Bando Fallero y esa es una de las primeras ideas lanzadas en la reunión que presidió el concejal de cultura festiva, Pere Fuset. Tan sencillo y tan complicado a la vez como es derogar ese artículo, restringir el consumo de alcohol al que se despache en establecimientos autorizados (ya sean las barras de las comisiones o lo que se consuma en cualquier bar), que este consumo en la calle quede acotado a zonas de actividades de las comisiones y, lo que es más importante, aplicar la coacción que tienda a su desaparición.

El botellón no interesa a ningún agente ciudadano porque nadie recauda dinero –el único perjudicado puede ser el supermercado, pequeño o grande–. Y el coste a nivel de imagen y de molestias es enorme, ya que, al no estar controlado, es el que genera las montañas de basura (la que, si no es en su zona de actividad, no es responsabilidad de las comisiones), como los conocidos problemas con los orines, el ataque al patrimonio de la ciudad o, simplemente, la imagen. El problema sería, en todo caso, cómo aplicar esa prohibición. Es decir, cómo multar o incautar en una ciudad que tiene la fiesta a nivel global.



Entendimiento necesario

Este fue uno de los temas que se trataron en una primera reunión de la Mesa que trató de analizar los problemas de las últimas fiestas. Y salvo alguna queja o enganchón puntual, vino a evidenciar que hay que seguir avanzando en la aplicación de normativa y, sobre todo, en el entendimiento.

La Policía Local se refirió a esa teórica necesidad de más agentes y recordaron que la autorregulación, la concienciación y el civismo es aún más efectivo. Y la edil Pilar Soriano también reflexionó sobre la falta de limpieza recordando que precisamente el botellón y la trama urbana en Fallas no permite en muchos casos el baldeo o el simple acceso con grandes vehículos. Se han registrado siete puntos conflictivos en la ciudad. Empieza a plantearse la posibilidad también de no permitir determinadas verbenas y restringir al interior de las carpas. Pero los colectivos falleros, ahí, no quieren entrar todavía porque sería un trauma para algunas comisiones.

Se quejó el edil de cultura festiva que sus principales clientes, los colectivos falleros, no le pusieron demasiado entusiasmo al cuestionario enviado y que su contestación al mismo fue muy simple: que las comisiones no han incumplido el Bando Fallero y que, en caso de que así sea, que se estudie. Es verdad que, a día de hoy, no hay ninguna propuesta de sanción a ninguna de ella. Pero a nivel de nuevas propuestas, pensando ya en 2020, poco: que están en pleno proceso de reelección de cargos y que no pueden aportar nada. Hubo en todo caso alguna reflexión, como la preocupación por el turismo de bajo fuste, el que viene a pasar un día y una noche sin casi hacer gasto.

También se trasladó en el debate el pensamiento de unificar festejos. Lo que Benicalap ha empezado a hacer con la pirotecnia, pero extendido a verbenas (al estilo de lo que se subvenciona en San Juan).