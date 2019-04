Félix Crespo anuncia su retirada de la política

El que fuera concejal de fiestas del ayuntamiento durante dos legislaturas por el Partido Popular, Félix Crespo, se ha despedido públicamente de su carrera política anunciando que "termino una etapa más de mi vida. Definitivamente acabaré mi estancia en el Ayuntamiento de Valencia el próximo mes y vuelvo a la Universidad, a mi querida Facultad de Derecho". El anuncio se produce horas antes de que el PP desvele la lista de candidatos de cara a las elecciones municipales.

Félix Crespo ha sido concejal de Fiestas y Patrimonio en el periodo entre 2003 y 2011, sucediendo en el cargo a Alfonso Grau. En su llegada al ayuntamiento se subrayó su perfil "fallero" más que "político", puesto que su carrera en este ámbito había sido muy corta, apenas un año en el que Francisco Camps lo reclamó para ocupar la Subdelegación de Gobierno. Accedió al cargo siendo ya una cara conocida en el mundo de las fallas, puesto que había ocupado la vicepresidencia primera durante un par de años en la Junta Central Fallera de Grau y, previamente, había sido presidente de falla y era un experto conocedor de la interrelación entre las fallas y los aspectos jurídicos. Posteriormente cedió la delegación a Francisco Lledó, ocupando él la delegación de Coordinación Jurísica.

Durante esta última legislatura y tras el cambio de color en el ayuntamiento, ha ejercido la labor de oposición al actual concejal, Pere Fuset, en ocasiones especialmente agresiva y protagonizando no pocos encontronazos con el actual titular -quien acuñó, en relación a Crespo, el concepto de "troletes" por el contenido de algunas de sus críticas-. Ha sido, de largo, el edil popular más activo a lo largo de estos cuatro años incluso a pesar de tener que superar, hace ahora un año, un grave problema de salud.

En un mensaje dejado en las redes sociales, Félix Crespo destaca que se lleva "el cariño y la amistad de mucha gente que me ha hecho sentirme feliz de verdad. A todos, gracias de corazón. Ahora pondré calma y un poco de orden en mi vida y así podré devolverles cada minuto que les he quitado a mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Es un punto y aparte, porque la vida siempre nos dará la oportunidad de volver a encontrarnos".

Crespo ya anunció esta particular retirada en un encuentro con periodistas ante María José Catalá, aunque ambos también expresaron la disposición a colaborar en lo que hiciera falta.

El mensaje de despedida ha sido contestado reiteradamente con mensajes de agradecimiento y simpatía por parte del mundo de las fiestas. Algo parecido a lo que sucedió cuando abandonó la concejalía de fiestas, pues a partir de ese momento recibió todo tipo de honores y recompensas de colectivos festivos. Tanto es así, que ni siquiera la losa que ha pesado en todos los miembros populares de la actual corporación durante la legislatura (la imputación, aún no resuelta, en la instrucción del "Caso Taula") le ha hecho perder predicamento entre su público objetivo afín: el de las fiestas.