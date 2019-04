La Policía rectifica y dice que las denuncias no son sólo de las Fallas

La concejalía de Policía Local ha reconocido, y así lo ha comunicado a las comisiones afectadas, que los datos facilitados en una pregunta formulada por el Partido Popular sobre las denuncias a las comisiones de falla son incorrectos. En concreto, la formación de la oposición preguntó cuantas denuncias se presentaron durante las pasadas fiestas «a las comisiones de falla». La contestación, que ayer publicó Levante-EMV, elevaba a 176 las teóricas denuncias. Sin embargo, una revisión ante las quejas formuladas por las comisiones desveló que en la contestación no se había discernido entre denuncias «a las comisiones» y las formuladas por acciones que tuvieron lugar en el entorno de las mismas. La delegación está ahora cribando esas denuncias para, finalmente, discernir cuales son las que hay que atribuir de verdad a comisiones y, de esta manera, contestar nuevamente al partido de la oposición.

Ayer se dieron casos como el de Bolsería-Tros Alt donde aseguraban que «aparecen quince denuncias a nuestro nombre y no hemos recibido ni una». Y explicaba Vicente Roig al respecto que, por ejemplo, «hay denuncias por la existencia de terrazas. Lo lógico es que se trate de terrazas de establecimientos de la zona. No nuestras porque no ponemos». U otro caso extremo como el de Monteolivete, cuyo presidente , Alejandro Rueda, admitía «una denuncia que se nos puso. Pero es que aparecemos con 38». Y, en este caso, tal como reflejó este diario «se nos incluye hasta en consumo de estupefacientes. Eso, lógicamente, es inadmisible». La concejala Anaïs Menguzzatto aseguró que habían hablado con las comisiones más afectadas para asegurar que se había tratado de un error. Entre las más, teóricamente, denunciadas, estaban también San Miguel, la Nova d'Orriols o Avenida Ecuador. Esta última, por ejemplo, llamó a la JCF para mostrar su extrañeza.

También al concejal de cultura festiva, Pere Fuset le inquirieron por teléfono, por lo que éste también preguntó a la delegación de policía. Ayer, el edil aseguraba que «es evidente que la inmensa mayoría de las denuncias no son presuntas actuaciones de las comisiones falleras sino de particulares, muy seguramente ajenos a la fiesta, en diversas demarcaciones». «Ha sido una evidente falta de precisión en la contestación, entiendo que involuntaria. Pero no se pueden confundir los terminos y responsabilizar a las fallas de todas los incumplimientos cuando la normalidad ha sido la nota dominante».

De las infracciones que preguntaba expresamente el PP (incumplir el horario de verbenas, no hacer labores de limpieza o afectar a parques y jardines), sólo hay dos denuncias relacionadas con este último concepto.