"Espero que quien me disparó se lo piense dos veces la próxima vez"

«En la vida me había ocurrido algo así». Cuenta que, en alguna ocasión, alguien se acerca malcarado e insulta. «Alguna vez te han lanzado un cubito de hielo». Porque las verbenas tienen ese punto de exceso en sí mismas. Pero no acabar a tiros. O, por lo menos, a balinazos. Selene García es una joven de la Vall d'Uixó, solista en la orquesta Quinta Nota. Fue la más afectada por el disparo que, desde algún lugar del cruce de las calles Palleter y Erudito Orellana, alguien efectuó mientras actuaban para los falleros de seis comisiones del Botànic, que se habían reunido para celebrar el «Sant Joan de Germanor», una jornada lúdica de las 196 que el ayuntamiento autorizó el pasado fin de semana.

De momento no se ha podido identificar al autor de los disparos. La Policía Nacional investigará si se produce una denuncia (algo que deben decidir hoy los organizadores). Selene, que ayer trabajaba en un establecimiento de hostelería en la costa de Castelló, se muestra, sobre todo, sorprendida. «Es que al final es una cuestión de valores. Te puede no gustar que haya una verbena debajo de tu casa, pero de ahí a sacar la escopeta...». Fue alcanzada dos veces. La más grave, en el cuero cabelludo, que le causó una pequeña hemorragia. Ahora no se esconde «porque creo que la gente debe darse cuenta de lo que pasó. Espero que quien lo hizo se lo piense dos veces la próxima vez». Asegura que sintió un golpe fuerte, como si le hubiesen lanzado una piedra de pequeño tamaño. Pero le da vueltas a si «en lugar de en la cabeza, me hubiese dado en la cara. Y que me dan en el ojo y me dejan sin duda de mis herramientas de vida y de trabajo». Por no hablar de «la cantidad de niños que había en primera fila». Considera que no se debe banalizar el hecho «porque pudo ser mucho más grave».

Así lo piensa también Javier Castelló, otro de los cantantes del grupo. «A mi me dieron el primero. Pero fue en la pierna y como llevaba vaqueros, no me hizo ninguna herida. Sentirlo, claro que lo sientes. Pero, claro, lo último que piensas es que te están disparando. Pensé que alguien estaba tirándonos piedras. Luego ya vimos lo que pasaba y, lógicamente, tuvimos que parar un momento para explicarlo».

El relato de los hechos cuenta que, tras notar los impactos, los músicos pararon la verbena «y dijimos lo que estaba pasando. «"Nos están tirando piedras" dije». El reconocimiento visual señala que, en condiciones normales, los disparos «sólo podrían proceder de la zona a la derecha del escenario». Cuando se dijo en voz alta lo que estaba sucediendo, y cuando llegó la Policía Local (a los pocos minutos), los disparos cesaron.

Resulta fácil imaginar que los disparos son la respuesta a las molestias por el ruido. No parece que hubiera otra razón. Aunque Javier Castelló no deja de sorprenderse. «Porque fue nada más empezar, en los primeros minutos, muy poco después de las once de la noche». Ni siquiera pone de excusa el sonido «porque no se superaban los decibelios».



Puerto Rico y en Quart-Palomar

La primera noche de fiestas de San Juan tuvieron un particular virus de incidencias,. En Cuba-Puerto Rico hubo lanzamiento de huevos a los asistentes y un incidente más tuvo lugar en Quart-Palomar, en este caso por un único individuo, que estuvo importunando durante toda la noche, incluyendo el lanzamiento de vallas y que obligó a la Policía Nacional a personarse dos veces, una para llevarlo a un hospital para someterle a tratamiento y otra, cuando regresó ya de madrugada y que obligó a personarse a media docena de coches patrulla.