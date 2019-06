Las fallas reclaman tolerancia ante la segunda tanda de verbenas de San Juan

Apenas un centenar, la mitad que el pasado fin de semana, son las verbenas que organizarán las comisiones de falla esta noche. Por diferentes motivos. Tradicionalmente, el primero de los fines de semana suele ser el preferido por las fallas para organizar sus jornadas completas de «festa al carrer». Y este año, además, también influye el hecho de que la fiesta hermana de Alicante se encuentra en plenos días grandes. Y son muchas las comisiones de la ciudad que se desplazan hasta allí ?especialmente presidentes y falleras mayores? porque están hermanadas con comisiones de hogueras, con lo que se produce un verdadero problema de convergencia de intereses. Es algo que ya sucedió prácticamente en las mismas proporciones el año pasado, cuando aún estaba más cerca de la noche más larga. Con la «plantà» por parte de la falla Corona de la escultura que Javier Molinero y Bernat Ivars diseñaron para el Centre del Carme de Cultura Contemporánea como aportación más original, los festejos serán a jornada completa, con actividades infantiles, tardeos, verbenas y una «cremà» en cada barrio.



Grito de tolerancia

Ni que decir tiene que esta segunda tanda llega marcada por lo sucedido el pasado sábado, cuando la verbena organizada por seis comisiones del Botànic fue interrumpida por el disparo de balones contra los miembros de la orquesta, tres de cuyos componentes fueron alcanzados.

Desde entonces se han sucedido las voces que reclaman respeto por la actividad que desarrollan los falleros y, especialmente, cuando ésta, como era el caso, está enmarcada dentro de los parámetros de legalidad y permisibilidad oficiales. El hecho de recurrir a un arma para contrarrestar la existencia de ruidos ha supuesto un particular cruce de Rubicón en unos episodios que siempre han existido (llamadas a la policía, lanzamiento de agua, gritos...) pero que han llegado a unos límites inusitados. La sociedad fallera, como es fácil imaginar, ha cerrado filas alrededor no sólo de las fallas afectadas (más la de Cuba-Puerto Rico, que sufrió el lanzamiento de huevos) sino para reivindicar lo que consideran una injusticia y reclamando una tolerancia que no se produjo en este caso. Simultáneamente, la Federación de Vecinos ha puesto el ojo en las verbenas «menores»; es decir, aquellas que apenas reúnen público, como eventos a considerar si no deberían reconducirse.

Listado completo de las comisiones falleras que organizan fiesta por la Nit de Sant Joan

En La Saïdia

Villanueva de Castellón-H. Galán

Guardacostas-Jarque Cualladó

Pobla del Duc-Benipeixcar

Camino Barcelona-Travesía Moncada

Rascanya, Benimaclet y pla del real

S. Juan Bosco-Duque de Mandas

Montortal-Torrefiel

Daroca-Padre Viñas

Poetas Anónimos-Real de Gandia

Menéndez Pelayo-Av. Cataluña

Vicente Sancho Tello-Av. Aragón

Marqués de Montortal-José Esteve

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani

En Pla del Remei-Gran Vía

Jacinto Benavente-Reina Dª Germana

Salamanca-Conde Altea

Joaquín Costa-Conde Altea

En Benicalap y Campanar

Alfara del Patriarca-Gil Sumbiela

S. José de Pignatelli-Dr. Peset

Conchita Piquer-Monestir de Poblet

Mestre Arambul Sanz-Campanar

Vall de Laguar-Padre Ferris

Andrés Piles-Salvador Tuset

Hernández Lázaro-Valle dela Ballestera

Maestro Rodrigo-General Avilés

Alquerías de Bellver-Garbí

Av. Burjassot-Serra d'Agullent

Escultor García Más-Pto. Sta. María

Manuel Meliá-Fernanda d'Ocón

EN QUATRE CARRERES

Cra. S. Luis-Dr. Waksman

Huerto S. Valero-Av. Plata

Grabador Jordán-Escultor Pastor

Cra. Malilla-Isla Cabrera

Ángel Villena-Pintor Sabater

EN RUSSAFA

Cádiz-Literato Azorín

Cádiz-Cura Femenía

Cádiz-Los Centelles

Peris y Valero-Cuba

EN EL CARMEN

Plaza del Ángel

Portal de Valldigna-Salinas Corona

EN EL PILAR / SANT FRANCESC

Guillem Sorolla-Recaredo

Guillem de Castro-Triador

Bolsería-Tros Alt

Murillo-Palomar

Lepanto-Guillem de Castro

En La Seu-Xerea-Mercat

Mosen Milá

En Pobles del Sud

Tres Camins-Pinedo

Mosen Josep Cuenca-Pinedo

Embarcadero-Historiador Beti (El Saler)

María Ros-Manuel Iranzo (La Torre)

Plaza Río Segura (Horno Alcedo)

Grup de Peixcadors (El Perellonet)

José Soto Micó-Síndico Mocholí

En Pobles del Nord i l'oest

Senent Ibáñez-Massarrojos

Campamento-La Yesa (Benimàmet)

Luis Cano (Benimàmet)

Ciudad de Córdoba (Beniferri)

Plaza de la Tienda (Benimàmet)

Benimodo-Ingeniero Dicenta (Benimàmet)

Casas de Bárcena

Plaça del Poble-S. Roc (Carpesa)

Benimodo-Ingeniero Dicenta (Benimàmet)

En Poblats Marítims

Aras de Alpuente-Castell de Pop

Escalante-Amparo Guillem

Dr. Álvaro Lopez

Dr. Juan José Domine-Av. Puerto

Isaac Peral-Méndez Núñez

S. Rafael-Antón Martín

Rosario-Plaza Calabuig

S. Pedro-Virgen Vallivana

Barraca-Travesía del Rosario

Padre Luis Navarro-Remonta

En Jesús-Patraix-Creu Coberta

Plaza Segovia-Dr. Tomas Sala

Francisco Climent-Uruguay

Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Micer Rabasa-Poeta Maragall

Carteros-Litógrafo Pascual y Abad

Ctra. Escrivá-Coop. S. Fernando

Pío Xi-Fontanares

Montesa-Dr. Marañón

Puebla de Valverde-II República

En Olivereta

José Mestre

José María Bayarri-Los Isidros

Eduardo Marquina

Alcácer-Yátova

Santa Cruz de Tenerife

Pintor Goya

Dr. Berenguer Ferrer

En Camins al Grao y Algirós

Vidal de Canelles-Sánchez Coello

Cedro-Explorador Andrés

Barrio de San José

Fuencaliente-Lebón

Pintor Maella-Av. Francia

Menorca-Luis Bolinches

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos

L'Algüer-Ingeniero Janini

Alameda-Av. Francia