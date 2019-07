Fallera Mayor y Corte 2020: El Salón de la Fama de Pla del Remei-Gran Vía

Con Pla del Remei-Gran Vía llega una de las preselecciones más esperadas del calendario, si no la que más. Son los grandes dominadores del concurso y no parecen dispuestos a abandonar en mucho tiempo la primacía. El pasado ejercicio sumaron tres nuevas representantes, las que hoy serán recibidas con honores (Ana Ebri, Celia Vicedo y Carla Sancho), con las que alcanzaron la cifra de 76 falleras en el cuadro de honor. Y de ellas, diez falleras mayores de València. Es el territorio de los trajes Siglo XVIII, territorio selecto sobre el que se ha teorizado mucho de por qué aquí y no en otro lugar, las falleras preseleccionadas entran a chorro en lo más alto. Más aún: desde que empezó el recuento "democrático", desde 1980, tan sólo en tres ocasiones no ha habido falleras de este sector: en el propio 1980, 1994 y 1998.

Porque han sido tres en 2019, pero hubo cuatro en 2017, tres en 2015, tres en 2014, tres en 2013... y una presencia constante en las últimas 21 cortes. Desde 1999, donde hubo cuatro elegidas, es decir, la totalidad de las que había en juego -en aquella época sólo salían dos por sector- nunca han faltado a su cita. Y hasta se ha dado el caso inaudito de doblete de falleras mayores: Noelia Soria y Laura María Ortega en 2004.

Noelia Soria y Laura María Ortega, doblete "granviario" en el año 2004

Y también ese año alcanzó la corte la primera suplente. Es decir, aquella que no ha salido en la preselección pero que, tras la renuncia de una electa, es llamada para ocupar su sitio en los días previos a iniciar las pruebas de la gran final. Un mérito para Elena Gutiérrez. También tienen a la fallera que, con más edad, ha pertenecido a la corte, que es muy reciente: la doctora Laura Fabra, del pasado año. Es Pla del Remei-Gran Vía, sin duda, la tierra de los récords en positivo.

Laura Fabra, de la corte de 2018

La totalidad de comisiones que componen el sector tienen cuadros colgados en sus casales, aunque no del todo repartido. Desde las once de Pizarro-Cirilo Amorós (la úlitma, Paloma Ayora en 2017) a la única de Joaquín Costa-Conde Altea (Merche Añón en 1995).

Clasificación General Histórica (1980-2019)

Comisión / Falleras mayores y cortesanas

Pizarro-Cirilo Amorós 11

Conde Salvatierra-Cirilo Amorós 10

Almirante Cadarso-Conde Altea 8

Reino de Valencia-Ciscar 8

Isabel la Católica-Cirilo Amorós 8

Joaquín Costa-Burriana 7

Salamanca-Conde Altea 6

Grabador Esteve-Cirilo Amorós 5

Maestro Gozalbo-Conde Altea 4

Císcar-Burriana 3

Jacinto Benavente-Reina Dª Germana 3

Félix Pizcueta-Cirilo Amorós 2

Joaquín Costa-Conde Altea 1

Ana Ebri, Carla Sancho y Celia Vicedo, las tres falleras del sector en las cortes vigentes

El Salón de la Fama de Pla del Remei-Gran Vía

(i) = infantil

1981 (i) Maria Luisa García Sanchis

1981 (i) Raquel Mª Castañeda Orón

1982 (i) Laura Labari Cervera

1982 (i) Mónica Palmer Cuenca

1983 Margarita Goñi Comendador

1984 (i) Arantxa Ballester Suarez

1985 Virginia Giner Carratalá

1986 Gloria Mª Palau Iranzo

1986 (i) Magdalena Jimenez Melchor

1987 (i) Patricia Corbí Ramón

1988 Marta Querol Benech

1989 Paula Artés Arnau

1989 (i) Inmaculada Ardite Abellán

1990 (i) Marta Ferri Llorens

1991 Carla Muñoz Antolí-Candela

1991 Sonsoles Puchades Llopis

1991 (i) Desamparados Ortiz Borja

1992 Teresa Escrig López

1992 (i) María Valero Muñoz

1992 (i) Sandra Llorens Martínez

1993 (i) Mari Paz Marí Cariñena

1995 Mercedes Añon Roig

1996 Mar Rodrigo Roch

1996 Arantxa Ballester Suarez

1996 (i) Leticia Chapa Crespo

1996 (i) Amparo Allue Tejedo

1997 Marta Faubel Brell

1997 Elena Ravello Barber

1997 (i) Begoña Valls Donderis

1999 Eugenia Vallet Pérez-Manglano

1999 María García Vallcanera

1999 (i) Julia de Miguel Viguer

1999 (i) María Marcos Tarazona

2000 María Alfonso Ponce de León

2000 Lola Flor Bustos

2000 (i) Celeste Martí Femenía

2001 (i) Begoña Jiménez Tarazona

2002 Silvia Mompó dacal

2002 (i) Lucía Ribes Grima

2003 Esther Cervera García

2003 (i) Aruca Robles Vivar

2004 Elena Mª Gutiérrez Martínez

2004 Noelia Soria Mompó

2004 (i) Laura María Ortega Cano

2005 Elin Castillo Aynat

2005 Carla Faubel Brell

2006 Lucía Gil Raga

2006 (i) Carlota Llobell Lluch

2007 (i) Amparo Herrero Corell

2008 Silvia Rueda Ferrero

2008 (i) Victoria Blázquez Cercos

2008 (i) Ana Villanueva Real

2009 Alba Mª Puigcerver Villarreal

2009 Beatriz Soler Sotos

2010 (i) Rocío Bertolín Delgado de Molina

2011 Rut Sánchez Casamayor

2011 (i) Carla Ruiz Vilalta

2012 (i) Macarena Bonal Bonora

2013 Begoña Jiménez Tarazona

2013 Begoña Amorós Quilis

2013 (i) Verónica Vives Lul

2014 María Marcos Tarazona

2014 Amparo Gómez Gómez

2014 (i) Laura Vilana García

2015 (i) Carlota García Verdú

2015 (i) Alejandra Cotino Soriano

2015 (i) Loida Vicedo Flor

2016 (i) Amparo Pérez Morales

2017 (i) Mar Ortega Sancho

2017 (i) Paloma Ayora Balaguer

2017 Mª Terersa Mocholí Pérez

2017 Marta Martínez Gomis

2018 Laura Fabra Tapia

2019 (i) Carla Sancho Carbonero

2019 (i) Celia Vicedo Flor

2019 Ana Ebri Monzó

Lola Flor, fallera mayor de València de 2000