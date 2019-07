Ocho comisiones de Especial respaldan la decisión de sus artistas de limitar a 14 metros

"No podemos ser ajenos a la realidad que nos rodea por eso nos sentimos más tranquilos con nosotros mismos por creer que hemos puesto nuestro granito de arena y ahora pedimos que todos los implicados actuemos en conciencia". Con esta reflexión, las ocho comisiones de Sección Especial cuyos artistas han llegado al acuerdo de limitar la altura a 14 metros enla edición de 2020 respaldan la medida de sus profesionales.

Todo ello, en aras a lo que consideran necesario para salvaguardar el oficio. Las conversaciones movidas en los últimos días han llegado a la conclusión de que establecer un límite es la forma que la relación entre lo que se paga y lo que se planta esté, simplemente, más cerca de unos parámetros lógicos en términos económicos.

"La decisión adoptada ha sido valorada y estudiada en profundidad y por tanto no asumida de forma baladí". Aseguran las ocho comisiones. "Reunidos con los artistas hemos entendido que no se intenta ninguna otra circunstancia que no sea preservar y garantizar el presente y futuro de la profesión de artesano fallero, profesión que atraviesa en los últimos tiempos circunstancias particulares".

Las comisiones que se han adherido son Antiga de Campanar, Cuba-Literato Azorín, Convento Jerusalén, Na Jordana, Exposición, Sueca-Literato Azorín, Almirante Cadarso y Reino de València-Duque de Calabria. Falta, salta a la vista, el Pilar, cuyo artista argumentaba en las reuniones que él ya había iniciado el trabajo y no podía cambiarlo.

Seguramente en aras a una unificación, las ocho fallas solicitaban "respeto hacia la postura que cada comisión quiera tomar" léase adherirse o no.

Eso sí, también invitan a establecer esta tendencia en el resto de la fiesta "a través de las vías que cada colectivo estime oportuno".