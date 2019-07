Fallera mayor y corte 2020: el Salón de la Fama de Seu-Xerea-Mercat

Siendo las fallas de Seu-Xerea-Mercat, por norma general, muy veteranas, resulta evidente que han sido muchas más las falleras que han estado en la corte que las 45 que aquí les enumeramos. Pero ya saben que la estadística histórica arranca en 1980, cuando el proceso "falleramayorista" se "democratiza"; es decir, cuando las falleras mayores dejan de ser elegidas a dedo por el ayuntamiento de turno.

Rocío Gil, la última FMV procedente del sector.

El caso es que las 45 aspirantes tiene mérito. Porque ya se sabe que los sectores céntricos tienen bastantes comisiones con poco censo, que o no tienen fallera mayor o no se presentan. Valga el dato de este año: hay tres comisiones que no han tenido representante adulta y otra ha renunciado. Aun así, nueve candidatas es una cantidad correcta. El 33 por ciento superará la prueba, una de cada tres.

Pero esto es un viaje en el tiempo. Éste nos dice que Seu-Xerea-Mercat está en buena forma: desde 2013 no falta a su cita. Este año, por ejemplo, recibirá a Laura Fontes, de la corte infantil. Pero el año pasado, por ejemplo, era la casa de la fallera mayor, Rocío Gil y una de sus cortesanas, Noelia Ibáñez.

A Noelia Ibáñez la hemos visto recientemente... en Pamplona, celebrando con su hermano Robert el título de campeón de la Liga 123 de su equipo, el Osasuna.

Laura Fontes (64) acabó siendo elegida para la corte infantil de 2019 y es la representante este año de Seu-Xerea-Mercat.



Y es que falleras mayores han tenido varias: Begoña de la Concepción (1993), María Montoro (1989), Belén Medina (1990), Susana Remohí (1998), Gueguel Massmanian (2005), Carmen Sancho (2014) y Rocío. Un total de siete.

Gueguel Massmanian y Carmen Sancho de Rosa, dos de las falleras mayores procedentes de Seu-Xerea-Mercat.



Hay otros datos curiosos, como el caso único, el de las Remohí, del "doble doblete": el único caso de dos hermanas que han estado en mayores e infantiles.



Julia Castells es una de las pocas falleras de la corte de esta historia "democrática" que lo fue representando a una falla que ya no existe como tal. Es decir, a Linterna-En Gil. Lo fue antes de fusionarse y pasar a ser Linterna-Na Robella. Esta última aún no ha sido visitada por el éxito, lo mismo que Universitat Vella, Calabazas y Corretgería, además de a Linterna-Na Robella.

En la cabeza del ranking está todo muy igualado, con varias comisiones separadas por muy poco. La Plaza del Negrito lidera la lista.

Clasificación General Histórica (1980-2019)

Comisión / Falleras mayores y cortesanas

Negrito 8

Lope de Vega 7

Merced 6

Doctor Collado 5

Mercado Central 5

Mosen Mila 5

Reina-Paz 5

Sant Bult 2

Alfonso el Magnánimo-Nave-Bonaire 1

Linterna-En Gil 1

Paula Ortiz hizo doblete: corte infantil de 2003 y corte mayor de 2017.



El Salón de la Fama de la Roqueta-Arrancapins

(i): Infantiles

1980 Mª Reyes Vera Aparici

1981 Isabel Lluch Olmos

1982 Mª José Bueno Cruañes

1982 (i) Bibiana Castellano Núñez

1983 Begoña de la Concepción Martínez

1983 Mª Carmen Aguilera Estellés

1984 (i) Inmaculada Gorgonio Rollano

1986 Isabel Carlota Sugrañes Oria

1986 (i) Luana Sánchez Martín

1987 Julia Castells Nogués

1987 (i) Aranzazu Ros Cuitavi

1988 Caridad Botella Montes

1988 (i) Susana Remohí Andrés

1989 (i) María Montoro Blasco

1990 (i) Belén Medina Martín

1990 (i) Carolina Manguan Fontestad

1991 Mª José Giménez Blanco

1991 (i) Sonia Remohí Andrés

1992 Amparo De la Concepción Martínez

1993 (i) Jessica Ibañez Isach

1996 (i) Mª Dolores Medina Martín

1997 (i) Andrea Ibañez Isach

1998 Susana Remohí Andrés

2001 Judith Martínez Llopis

2001 Sonia Remohí Andrés

2001 (i) Carmen Sancho de Rosa

2003 (i) Paula Ortíz Rubio

2005 (i) María Ballester Bellver

2005 Carmina Gueguel Massmanian Estellés

2007 María Díaz Benito Montero

2007 Mari Cruz Beltrán Herrero

2007 (i) Carla Sanchis de la Concepción

2008 Inmaculada Orts Pérez

2008 (i) Amalia Ramírez Llopis

2009 (i) María Guía Granell

2010 Sandra Sosa de Gracia

2013 Rebeca Aguado Carsí

2014 Carmen Sancho de Rosa

2015 Marlene Verdeguer Artola

2016 Beatriz Díaz Minguet

2017 (i) Natalia Calvo Gómez

2017 Paula Ortiz Rubio

2018 Noelia Ibáñez Alonso

2018 Rocío Gil Uncio

2019 (i) Laura Fontes Pérez