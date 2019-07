Fallera mayor y corte 2020: el Salón de la Fama de Pla del Reial-Benimaclet

Una demostración de que, en los primeros años de elección democrática del conjunto de fallera mayor y corte no se hacía por sectores. Entre otras cosas, porque no existían. Lo protagoniza Pla del Reial-Benimaclet. Conocen la historia de la elección por sector, ¿no?. Primero una candidata, luego se amplió a dos, luego a tres en función del número de aspirantes, luego tres en función del número de comisiones... cuando la elección era "a mogollón" ya hubo tripletes:

En 1980, tres niñas de Pla del Reial-Benimaclet.

En 1982, tres adultas de Pla del Reial-Benimaclet.

Y en 1983, tres infantiles de Pla del Reial-Benimaclet.

Dicho de otra forma, de fallas pertenecientes a ese sector que, sumando y sumando, llega al curso 2020 con 55 falleras en lo más alto. Que no está nada mal.

Sandra Bonet, fallera mayor en el año 1999.



Otra curiosidad para ellas: de este sector fue la última adulta "suplente". ¿Saben lo que era una suplente? Una anomalía del proceso, que hasta 1989 elegía 12+1. Es decir, corte y suplente. Y cuando una de las doce era elegida fallera mayor, esa suplente pasaba a ser corte a todos los efectos. Con lo fácil que habría sido, desde 1980, elegir trece de golpe, como ahora. Pero ya se sabe que, en las Fallas, los cambios se hacen muy poco a poco por lo general. Ella fue Leonor Camps, de Alemania-El Bachiller. ¿Les suena el apellido? Pues si: la hermana del ex-president. Ella fue famosa antes que él.

Y también de este sector salió la primera fallera de la corte casada. Ángela Ballester, en 2012. Si entendemos como casada haberlo hecho antes de empezar su pertenencia a la corte y con el trámite oficial, pues antes ya habían existido cortesanas que se casaron durante su año y otras que residían como pareja de hecho. Pero aquello tuvo su punto de "shock" por romper otra barrera.

No hubo que esperar mucho para encontra la primera fallera mayor: Elena Giménez Miralles, la infantil de 1983. A la que, con el paso del tiempo, secundarían Pepa Oliver (1990), Carmen Serrano (1992), Sandra Bonet (1999) y Cristina Sánchez (2005), la última hasta ahora.

Irene Nabas, Andrea Frasquet y Rebeca Gómez, en las sesiones de posados para los Extra de Fallas de 2014, 2016 y 2017.



Para superar el medio centenar holgadamente, los últimos años no han sido muy benévolos. Han faltado a la cita en 2019 y 2015. pero, sin duda, no es un sector precisamente mal tratado en la Fonteta, la Plaza de Toros, Viveros o la Sala Xúquer.

A pesar de ello, y teniendo en cuenta que tres comisiones se llevan el 60 por ciento de las electas, todavía quedan muchas comisiones esperando su oportunidad: Poeta Altet-Benicarló, Primado Reig-Vinaroz, Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil, Ingeniero Vicente Pichó-Av. Valladolid, Poeta Emilio Baró y Senda Senent-Alameda.



Clasificación General Histórica (1980-2019)

Comisión / Falleras mayores y cortesanas

Menéndez Pelayo-Av. Cataluña 10

Exposición-Micer Mascó 9

General Pando-Serrano Flores 9

Alemania-El Bachiller 5

Federico Mistral-Murta 5

Poeta Asins-Alegret-Puzol 5

Molinell-Alboraia 3

Padre Alegre-Enrique Navarro 2

Poetas Anónimos-Real de Gandía 2

Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula 2

Vicente Sancho Tello-Av. Aragón 2

Barón de San Petrillo-Leonor Jovani 1

Aitana Gómez, en el centro, la última cortesana de Pla del Reial-Benimaclet, en 2018.



El Salón de la Fama de Pla del Reial-Benimaclet

(i): Infantiles

1980 (i) Mª Dolores Martínez Belenguer

1980 (i) Mª Cristina Castelló Segarra

1980 (i) Mónica Fenollar Hurtado

1981 Amparo Nacher Calvo

1982 Araceli Hidalgo Pérez

1982 Asunción García Martín

1982 Encarna Castelló Aguiló

1983 Enriqueta Lahoz Belenchón

1983 (i) Mª Elena Giménez Miralles

1983 (i) Natalia Fenollar Hurtado

1983 (i) Esther Bartual Serra

1984 (i) Balbina Casas Prosper

1985 Mª Teresa Albertos Darder

1985 (i) Ana Varela Gisbert

1987 Amparo Oliver Mompó

1988 (i) Yolanda Gordillo Guerrero

1989 Leonor Camps Ortiz

1990 Mª José Oliver Mompó

1991 (i) Miriam Amat Contreras

1992 (i) Carmen Serrano Bononat

1993 Hortensia Roig Herrero

1993 Mireya Raga Simón

1994 Mercedes Pérez Berlanga

1994 (i) Omery Romero Payá

1995 Laura López Albero

1995 Esther Blázquez Blanco

1995 (i) Inmaculada Gómez Pina

1996 Alicia Llombart Sorlí

1997 Susana Senent Valero

1998 María Auxiliadora Pérez Gonzálvez

1999 Sandra Bonet Martínez

2000 (i) Laura Sanchis Medina

2001 Inmaculada Ranz Bartual

2003 Pilar Reyes Bononat

2003 (i) Nuria Hernández García

2004 (i) Ana Ortiz Lucas

2005 (i) Belén Crespo Uso

2005 (i) Cristina Sánchez Beltrán

2006 Virginia Vela Sauco

2006 Sandra Valero Pérez

2006 (i) Laura Ballester MŠs

2007 Amparo Gómez Rejas

2007 Nuria Giner Fuertes

2008 Mª José Meco Albert

2008 María Fernández Coronel

2009 (i) Claudia Más Galarza

2010 Patricia Sánchez Beltrán

2012 Ángela Ballester

2013 (i) Carla Romero Olaso

2014 Irene Nabás Martín de Vidales

2014 (i) Susana Moreno Adrián

2016 Andrea Frasquet Argúello

2017 (i) Yaiza Aguilar Lozano

2017 Rebeca Gómez Pastor

2018 (i) Aitana Gómez González