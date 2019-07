La Primera A dice apoyan a sus artistas pero sin ceñirlo a regular la altura de sus fallas

La Federación de Fallas de Primera A ha trasladado a sus propios artistas la responsabilidad de encontrar las medidas "con las que su trabajo sea rentable" sin establecer necesariamente medidas de altura. Se trata de un giro, al menos de momento, respecto a la Sección Especial porque, si en ese caso, ocho de las nueve comisiones están de acuerdo con la limitación a 14 metros, aquí no existe tanta unanimidad o, por lo menos, se desmarcan de considerar que la limitación de la altura sea la clave absoluta para regularizar el sector.

En este caso, la limitación que se está hablando es de doce metros, altura a la que llegan de normal pocas de las participantes. Lo que ha hecho la Federación, en palabras de su presidente, Paco Romero, es "demostrar nuestra sensibilidad hacia los artistas y hacia la necesidad de que haya un control". Así lo transmitieron a los artistas con los que se reunieron. "Nosotros, cuando contratamos con un artista, les decimos el dinero que podemos pagarles. No se imponen ni metros, ni ninots, ni ancho. Ni, por supuesto, le decimos que se gasten más dinero de lo que les damos. Por eso, les hemos emplazado a que tomen las medidas que consideren y que sean lógicas. ¿Son los metros la solución de todo? Díganlo ustedes y les apoyaremos. Igual no es la solución o no es la única... queremos escucharles en ese sentido y les apoyaremos".

Se da la circunstancia de que en la categoría plantan dos de los defensores de la limitación a catorce metros en la Especial: Carlos Carsí y Manuel Algarra. Pero también Paco Torres, el artista que no ha querido sumarse a esa medida en la máxima categoría. Y otros que sí que la han apoyado claramente. De alguna forma, la pelota pasa al tejado de los artistas para que decidan si establecen una autorregulación, como han hecho en Especial, y en qué términos.

No es de extrañar, por ello, que el comunicado tenga su punto de ambigüedad, al asegurar que la Federación "otorga su respaldo a las acciones de dicho colectivo que, sin coartar la libertad artística sin ninguna limitación de medidas, contribuyan a la sostenibilidad y mantenimiento de esta profesión, única en su género". Es decir, apoyo a medidas, pero más amplias.

Se da la circunstancia diferente en esta categoría de que hay dos fallas más aparte de la Federación, cosa que no ocurre en Especial. Y que, con obras en la mano, juegan con características antagónicas: Maestro Gozalbo, más partidaria del trabajo "recogido" y San Marcelino, que ha tirado más hacia las grandes dimensiones en sus últimos trabajos. De la misma forma que, entre las federadas, también hay diferencias de concepto, aparte de algunas a las que la limitación de altura ni se les acercaría porque están lejos de alcanzar los doce metros.