R. Caballer se despide de disparar en València con el piromusical de hoy

La Gran Fira celebra hoy su día grande con la Nit a la Mar, que incluye el acto popular más espectacular de todo el programa. Y más teniendo en cuenta que es gratuito. Desde las ocho de la tarde, La Marina acogerá una serie de conciertos que pretenden hacer del puerto un foco de atracción. Y el remate es la celebración de un castillo piromusical a cargo de Ricardo Caballer.

Pero el pirotécnico de Godella, para muchos el mejor del mundo, se ha cansado y ayer anunciaba que el de esta medianoche será su último trabajo, hasta nueva orden. Ni piromusical en la Gran Fira, ni espectáculo especial con Amstel, ni castillo en Fallas. Y el motivo no es económico ni político. «Organizar en València un evento pirotécnico es un martirio. Por la burocracia. No se puede estar esperando un permiso, un trámite... es que acaba hasta por afectarte a la salud. Lo siento pero no puede ser tanta burocracia, sobre todo cuando lo comparas con otras ciudades, que tienen la misma preocupación porque se hagan las cosas bien. Aquí llevamos unos años haciendo funcionar La Marina, atrayendo al público, pero parece que queramos generar un problema. Se acabó».



«No es un problema político»

Ricardo Caballer aseguraba que no se trata de un problema político. «No reprocho nada al equipo de gobierno, porque han mostrado interés en que volviéramos a València. Y seguro que esto que nos está pasando ocurriría con otro partido. Pero al final todo son trabas. Hasta para tener el contrato». Se queja el pirotécnico de que «ni siquiera se nos trata como algo. No somos cultura, no somos artistas, pagamos el 21 por ciento de IVA... ¿se puede saber qué somos?. Pues como las cosas no pueden hacerse siempre a costa del mismo, nos iremos a una ciudad donde realmente nos quieran. Afortunadamente, tenemos donde disparar».

Con estas cuitas –el particular «regalo de bienvenida» para el renovado concejal Pere Fuset, el piromusical se adelanta el público podrá disfrutar de 17 minutos y medio de una música elegida por los propios ciudadanos a través de una encuesta realizada por el ayuntamiento y que, en esta ocasión, no estará tematizada, sino que será una mezcla de ritmos modernos.

El público lo pasará mejor cuanto más cerca esté del edificio Veles e Vents, aunque toda la fachada del canal, justo enfrente de la zona de disparo, permitirá contemplar nítidamente el disparo y su combinación con la música.



Refuerzo de los autobuses

Y aunque se trata de una noche que invita a ir y venir andando, la Empresa Municipal de Transportes de València ha previsto reforzar varias de sus líneas, con objeto de evitar también el desplazamiento en coche y, por consiguiente, un posible colapso en el regreso al centro. Las líneas 92, 99 y 32 estarán reforzadas hasta la madrugada y las líneas nocturnas N1, N8 y N9 también se duplicarán.



Y conciertos, y más...

La Nit a la Mar, sin embargo, no es sólo un piromusical. Desde las ocho de la tarde, el ayuntamiento ha programado cuatro conciertos gratuitos en el espacio habilitado para celebrar conciertos. En concreto, antes del disparo actuarán Susana Monteagudo, Tórtel y Nonai Sound. Tras el disparo aún habrá un fin de fiesta con Smoking Souls.

En el resto de la ciudad tampoco faltará la actividad, con preselecciones a fallera mayor, la Mostra de Vins en la plaza del ayuntamiento y el Correfira, que hará parada en Castellar-Oliveral.