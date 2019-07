Aspirante a fallera mayor de València con 45 años

Raquel Mateo Mateo se presentará en la Fonteta, en el siguiente paso para ser fallera mayor de València o corte de honor, con un récord absoluto: después de miles de componentes de comisiones que han superado la prueba previa, ella lo hará con 45 años recién cumplidos. Triturando todos los registros previos que tenían, por ejemplo, el año pasado a Arantxa Muñoz de candidata con 38 años.

Raquel ha sido la fallera mayor de la plaza del Árbol y es analista funcional de informática. Trabaja en una empresa que trabaja adjudicataria en la Consellería de Hacienda. Ya fue fallera mayor en una anterior comisión y fue este año de la comisión del barrio del Carmen. Ayer, en la ronda de entrevistas de candidatas, no dejaba de sorprender a todas las presentes cuando confesaba su edad sin aparentarlo. «No sé lo que he hecho. Me lo preguntan mucho. Me presenté con mis compañeras muy consciente de mi edad y muy consciente de que no iba a salir por esa cuestión. El jurado no me preguntó la edad. Pero también dicen que no se nota».