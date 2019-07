La Federación de Especial celebrará su 20 aniversario

La Federación de Fallas de Especial celebrará su «Festa per a tots» poco después del regreso del parón de verano. En concreto, la cita para desvelas sus proyectos será en una macro fiesta que se prolongará en esta ocasión durante cuatro días y que irá del 17 al 20 de octubre. El colectivo que reúne a la totalidad de comisiones que plantan las fallas más grandes celebra este año su vigésimo aniversario como tal, después de unos años iniciales de asociacionismo y ha llegado a las fechas actuales como un colectivo de indudable fuerza efectiva y moral en la fiesta. No en vano, por ejemplo, del mismo y del acuerdo con los artistas ha llegado, en el presente más reciente, la limitación a 14 metros autorregulados para las fallas del próximo año –con la sabida excepción del Pilar–. La «Festa per a Tots» surgió como una forma de mostrar a la ciudadanía no sólo los proyectos, sino el carácter abierto de la federación –que nació con el paso cambiado, al auspiciar la sugerencia de cambiar las fechas de la fiesta al tercer lunes de mayo, lo que causó una corriente en su contra porque se consideraba en aquel momento que era una medida que perseguía exclusivamente el beneficio propio de estas comisiones–. Pero lo que hace actualmente esta fiesta, que tendrá lugar en Nuevo Centro es reunir a miles de personas deseosas de conocer los proyectos más importantes de la ciudad. Desde su fundación, la Federación ha mantenido en gran medida sus mismos componentes, aún con la entrada y salida del mismo de las Nou Campanar, Merced o Padre Carbonell o el ingreso en su día de Almirante Cadarso. Desde hace dos años, sólo las fallas federadas participan en la categoría.