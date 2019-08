La falla del Pilar se opone a limitar las altura de las especiales a 14 metros

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, se reunió ayer con la Federación de Fallas de la Sección Especial, los delegados de sector de Junta Central Fallera, así como con el presidente de la Interagrupación de Fallas, Guillermo Serrano, con el objetivo de diseñar una hoja de ruta consensuada para los próximos cuatro años en la que, entre otras cosas, se evidenció la intención de iniciar en septiembre la mesa para la constitución del Bando Fallero, con el objetivo de poder agilizar los permisos.

Esta era la primera reunión del edil después de su renovación al frente del área con la Interagrupación, pese a que Fuset y Serrano ya se habían reunido, tras el nombramiento de este último. En la reunión escenificaron el deshielo entre la Interagrupación y el ayuntamiento que había marcado los últimos años.

En esta línea, Fuset trasladó a los delegados de sector su voluntad de que el recién estrenado período se vea marcado por la coordinación y un diálogo fluido. Marcado por este carácter pidió la unanimidad en la decisión de reducir o no la altura de las fallas de Sección Especial. Y es que la federación anunció ayer a Fuset que, con el objetivo de proteger al artista fallero, habían decidido que la altura de las mismas no excediese los 14 metros. No obstante, esta decisión no es unánime, dado que la falla del Pilar y su artista, Paco Torres, se negaron. «Les he instado a que sigan trabajando por conseguir la unanimidad en esta decisión», expresó ayer el edil. Y es que Fuset asegura que la protección de los artistas falleros debe ser un «símbolo» y una «prioridad» en esta nueva legislatura que se inicia, tanto para proteger el oficio, como la propia fiesta de València.



Más mujeres en el jurado

Asimismo, Fuset asegura que, durante la reunión, expresó su preocupación con respecto a lo ocurrido el año pasado con el jurado de Especial, al no haber sido integrado por ninguna mujer.

?«Les he recordado que el 40 % de quienes se postulan para jurado son mujeres», señaló Fuset, quien asegura que se trató de una «reunión afable», que volverá a repetirse en septiembre, y en la que los miembros de la federación le indicaron que «estudiarían las posibilidades» para que la falta de mujeres en el jurado no vuelva a repetirse el año que viene.