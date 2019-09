El teatro fallero se reivindica como marca de calidad

Casi sesenta comisiones de falla inician hoy a mediodía, con los juveniles de Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, una nueva edición de lo que está considerado como «certamen cultural amateur más importante de España». Por extensión de calendario, por número de grupos participantes y por cantidad de actores. Y bastantes de ellos, con calidad. Tanto, que el mundo de las Fallas ha sido escuela para profesionales de teatro y televisión.

La edición de este año lo hace en clave Shakespeariana, cuya combinación con la tradición de una fallera compone la imagen corporativa. Es la edición en la que se estrena Pepa Gómez, –habitual en las tablas y en la creación de obras–, como vicepresidenta del área. Y una edición especial, en la que ya ayer, algunos de los actores falleros más conocidos, y miembros de la compañía de teatro estable de la JCF escenificaron un pequeño sainete con el que la gente se lo pasó en grande. Y en el que, entre bromas y veras, no dejó de reconocerse el enorme mérito que tiene esta forma de entender la cultura.

Están todas las comisiones que el pasado año tomaron parte en la máxima categoría o que han ascendido a la misma. La que no estará es Dr. Sanchis Bergón, que se ha retirado forzosamente por la tragedia de su fallero Vicente Asensio, corneado por un toro en Chiva, y que iba a ser uno de los actores principales un año más.

La edición está llena de curiosidades. Por ejemplo. Todos los galardonados en la categoría principal repiten participación. Lola Soler, Alfred Ferrando, José Cuenca, Jorge López y Paqui Revert. Actriz y actor principal, novel y de reparto. Con la única diferencia de que Jorge López pasa de Cádiz-Denia a Duque de Calabria. El director ganador, Enrique Chisbert, volverá a dirigir a Cádiz-Denia.

Bernabé, Galiana, Rocío...

Pero hay más. Por ejemplo, con la nueva corporación municipal se caen del cartel los ediles Pilar Bernabé, Rocío Gil y Carlos Galiana, habituales en los últimos años. Aunque en el caso de este último lo que hace es pasar a la dirección de la obra principal de Sevilla-Denia. No está Pilar Bernabé, pero sí su hija, Nuria Cebrián Bernabé, ya habitual en estas lides, la misma que meses atrás saltó a la fama por solicitar que hubiera una colección de cromos de fútbol femenino.

Por contra, los que sí que estarán, compartiendo escenario el 26 de septiembre, es el responsable de movilidad, Giuseppe Grezzi, quien compartirá cartel en Borrull-Socors con la ex concejala Pilar Soriano. Él, haciendo de migrante; ella, de embarazada. El que continúa, todo un habitual, es Jaime López Bronchud en su Cádiz-Cura Femenía de siempre. La ex consellera Lola Johnson se estrenará como actriz novel en su falla de siempre, Norte-Dr. Zamenhoff, el día 23.

En el apartado de falleros conocidos destaca el regreso a escena de la que había sido vicepresidenta del área en los últimos años, Inma Guerrero. Quien será actriz única en la representación de Borrull-Turia para el 13 de octubre. Harán pareja dos ex directivos, Merche de la Guía y José Manuel Acosta en Jesús-San Francisco de Borja.

Es tiempo de elección de fallera mayor. Pues, como mínimo, dos preseleccionadas están en cartel. Sara Dudek, una habitual, debe actuar el próximo día 11 con el Quarantahuit. Y Paula Benaches tiene su cartel el 22, con Carrera S. Luis-Dr. Waksman, como actriz novel. Pero es que una de las componentes del jurado de mayores, María Urios, es la directora del grupo de Maestro Bellver, que actúa el próximo martes. El teatral es un campo en el que no pocos artistas falleros han hecho sus pinitos. Este año se estrena José Ramón Lisarde en el Barrio de San Isidro.